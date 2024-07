video suggerito

Napoli, pugnalato alla gamba cn un coccio di bottiglia per rapinarlo del cellulare: ferito 30enne La vittima è un uomo di 30 anni, straniero extracomunitario e clandestino. Soccorso da un'ambulanza. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pugnalato alla gamba con un coccio di bottiglia per rapinarlo del cellulare. La violenta aggressione è avvenuta ieri sera, sabato 6 luglio 2024, nella zona di piazza Garibaldi, dove si trova la Stazione Centrale di Napoli. La vittima è un uomo di 30 anni, straniero e clandestino, sulla cui identità si stanno svolgendo accertamenti. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Il personale medico-sanitario presente a bordo gli ha prestato le prime cure. Non sarebbe in pericolo di vita.

Ferito un 30enne straniero

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno avviato le indagini del caso. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’evento e risalire all’identità della vittima. Al momento si sa solo che il ferito è un 30enne di origine extracomunitaria, presente come clandestino in Italia.

Soccorso dall'ambulanza

Secondo le prime ricostruzioni, ieri sera, mentre si trovava in piazza Garibaldi, uno sconosciuto lo avrebbe colpito alla gamba con un coccio di bottiglia, probabilmente per sottrargli un cellulare. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza. L'aggressore è fuggito, dileguandosi. L'episodio riaccende i riflettori sullo stato di degrado in cui versa la zona della stazione centrale di piazza Garibaldi a Napoli, dove purtroppo sono ancora frequenti aggressioni e rapine, nonostante il presidio costante del territorio, da parte delle forze dell'ordine. Negli scorsi mesi è stato potenziato il sistema di videosorveglianza presente nella zona proprio per assicurare controlli più capillari ed assicurare i malfattori alla legge.