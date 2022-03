Napoli, picchiato sindacalista: Giuseppe De Francesco di Fim Cisl aggredito con calci e pugni Il rappresentante dei metalmeccanici Cisl colpito alla schiena presso la sede del sindacato a Napoli. Solidarietà da sindacati, Unione Industriali e istituzioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sorpreso alle spalle e picchiato a calci e pugni nella schiena il sindacalista della Fim Cisl Giuseppe De Francesco. L'aggressione è avvenuta questa mattina, davanti alla sede del sindacato dei metalmeccanici. De Francesco, che è segretario regionale della Fim Cisl Campania, è stato colto alla sprovvista da una persona a volto coperto, non ancora identificata, mentre era al lavoro come ogni giorno. Il sindacalista è stato poi soccorso dai colleghi che erano in ufficio e che sono accorsi, allarmati dalle grida.

Solidarietà da tutti i sindacati

Immediate le attestazioni di solidarietà da parte di tutti i sindacati, a cominciare dalle segreterie generale della Fim Cisl di Napoli e della Campania, con i segretari Raffaele Apetino e Biagio Trapani, dalla Fiom Cgil e dalla Uilm. Solidarietà anche dal Comune di Napoli e dall'Unione Industriali di Napoli.

“De Francesco – fanno sapere dalla segreteria Fim Cisl – si trovava come al solito nel suo posto di lavoro, la sede della Fim Cisl, quando è stato duramente e ripetutamente colpito alle spalle da uno sconosciuto, precipitosamente dileguatosi all'arrivo di altri lavoratori del posto". Fim Cisl di Napoli e della Campania "condannano fermamente questa vile aggressione, che è stata immediatamente denunciata alle forze dell'ordine. Nessuno riuscirà a intimorire gli uomini della Fim, da sempre in prima linea a difesa e tutela dei lavoratori e del mondo del lavoro".

"Condanniamo fermamente questi attacchi nei confronti di chi quotidianamente è impegnato per difendere il lavoro, la salute e la sicurezza attraverso le campagne vaccinali e la pace per quello che è il giudizio che la Cisl ha espresso in merito all'attacco russo in Ucraina – commenta la segretaria della Cisl Campania Doriana Buonavita, intervenuta anche in relazione all'episodio vandalico nella sede sindacale dell'Emilia Romagna – È ovvio che le aggressioni strumentali e pretestuose come quella della sede Cisl in Emilia Romagna e del dirigente della Fim Cisl Campania di questa mattina lasciano pensare ben altro. Queste vili intimidazioni ci fanno comprendere con rammarico e dolore quanto il mondo stia cambiando, quanto l'intolleranza e la tutela della libertà e della democrazia sia utilizzata da facinorosi come stimolo per episodi violenti. Come Cisl – prosegue – esprimiamo grande solidarietà al nostro segretario nazionale Luigi Sbarra, alla Cisl Emilia Romagna e alla Fim della Campania. Siamo convinti che insieme traguarderemo anche questo momento".

Unione Industriali: “No alla violenza”

Il Presidente di Unione Industriali Napoli, Maurizio Manfellotto, a nome dell’intera Associazione imprenditoriale, esprime piena solidarietà al Segretario regionale della Fim Cisl, Giuseppe De Francesco, e a tutta la Cisl campana, per la vile aggressione subita mentre si recava alla sede sindacale. “Violenza e intimidazioni non potranno prevalere sulla forza delle idee e del confronto, fondamentali per costruire percorsi di sviluppo del territorio e per garantire la tutela del patrimonio di imprese e lavoro, che costituisce l’asse portante dell’economia locale. Nell’auspicare che le forze dell’ordine assicurino rapidamente alla giustizia i responsabili dell’inqualificabile episodio, il Presidente Manfellotto augura al Segretario regionale De Francesco di tornare presto a svolgere il suo incarico a tutela dei lavoratori, per una società sempre più ispirata a principi di legalità e civiltà”.

Il Comune: "Vile aggressione"

“Ferma condanna per la vile aggressione avvenuta questa mattina ai danni del segretario Regionale Fim Cisl Giuseppe de Francesco – è stata espressa, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale di Napoli, anche dall’Assessore al Lavoro Chiara Marciani – Si tratta di gesti inqualificabili che certamente non sposteranno di una virgola l’impegno del sindacato, ma possono soltanto rafforzare ulteriormente la tutela delle giuste rivendicazioni dei lavoratori da parte di quanti, come de Francesco, operano ogni giorno in difesa dei loro diritti e della loro sicurezza”.

“Piena solidarietà al segretario regionale Fim Cisl, Giuseppe de Francesco – anche da Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega, nonché ex assessore regionale al Lavoro – vittima di una vile aggressione. Condanna ferma per l’inqualificabile gesto portato a termine nei confronti di chi quotidianamente è impegnato nella difesa del lavoro e dei lavoratori. Confidiamo nel rapido intervento delle forze dell’ordine per individuare l’autore della gravissima intimidazione”.