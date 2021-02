Un uomo di 43 anni, napoletano del rione Sanità, è stato arrestato dai carabinieri in via Coroglio per lesioni aggravate: durante un litigio ha preso a testate la compagna, col casco indossato, colpendola due volte al volto. L'aggressione davanti ai carabinieri, sulle tracce della coppia dopo la segnalazione di un passante che aveva visto i due discutere molto animatamente. È accaduto a Napoli nel pomeriggio di ieri, nel giorno di San Valentino.

A far partire le ricerche, la chiamata arrivata alla centrale operativa del 112: in via Posillipo un uomo e una donna stavano litigando. La persona al telefono aveva spiegato che dai toni della discussione aveva temuto che di lì a poco si sarebbe arrivati all'aggressione e aveva quindi deciso di avvisare i carabinieri. Era riuscita a leggere la targa della motocicletta su cui erano i due, ma solo parzialmente. I militari, partendo da quei numeri, hanno esaminato i dati dei lettori ottici della zona e sono riusciti a individuare il mezzo, tracciando parte del tragitto. Hanno scoperto che da Posillipo si era spostato a Coroglio, sempre nella zona occidentale di Napoli, e hanno inviato una pattuglia sul posto.

All'arrivo dei carabinieri i due stavano ancora litigando. E, proprio davanti ai militari che si stavano avvicinando, l'uomo ha aggredito la compagna. Col casco indossato le ha sferrato due testate al volto. È stato bloccato, arrestato e portato in camera di sicurezza in attesa di giudizio con l'accusa di lesioni gravi. La donna, soccorsa, è stata accompagnata in ospedale e affidata ai sanitari; è stata giudicata guaribile nel giro di sette giorni.