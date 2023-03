Napoli perde 70 agenti di Polizia Locale: niente stabilizzazione per i precari nel Milleproroghe Nel Decreto Milleproroghe non sono stati prorogati i contratti a tempo determinato per 70 agenti di Polizia locale. Il CSA: “Intervenga il sindaco Manfredi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli perde 70 agenti di Polizia Locale. Non è arrivata l'attesa stabilizzazione per i vigili urbani precari nel "Decreto Milleproroghe", convertito in legge il 1 marzo scorso. Si tratta del personale assunto a tempo determinato per 2 anni con il Decreto Sicurezza "Salvini" nel 2020, dopo aver superato una procedura di concorso. Il Comune di Napoli stava lavorando per trasformarli in tempo indeterminato, per colmare le carenze di organico del Corpo dei Caschi Bianchi. Il requisito era aver maturato i 36 mesi necessari per la stabilizzazione. La mancata proroga del contratto nel Milleproroghe, però, ha fatto venire meno questa condizione.

Il Csa: "Il sindaco intervenga"

Il Corpo dei caschi bianchi, quindi perderà 70 unità perché non potranno essere stabilizzati. Sulla vicenda si sta battendo già da tempo il sindacato CSA, che tramite il Segretario Generale Francesco Garofalo sta chiedendo la stabilizzazione per gli agenti precari. A febbraio si è tenuto un incontro con il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo sul “Rinnovo dei contratti, più assunzioni e stabilizzazione dei precari”, durante il quale il Csa ha "ribadito con forza che era necessario spingere sull’ acceleratore delle assunzioni, iniettando nuova linfa, anche attraverso la stabilizzazione dei precari, all’interno del pubblico impiego, pure prorogando la vigenza della “Legge Madia”.

Gli agenti precari che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre scorso sono stati stabilizzati. Coloro i quali invece li avrebbero raggiunti entro dicembre 2023 non saranno confermati, perché nel Milleproroghe manca la proroga dei contratti dei precari a tutto il 2023. "In questo decreto – scrive il CSA – in maniera incomprensibile, non è prevista la proroga a tutto l'anno in corso della possibilità per i comuni di stabilizzare quei lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti previsti dal Decreto Madia. Parliamo di circa 70 Agenti di Polizia Municipale impegnati oramai da quasi 36 mesi in tutti i compiti istituzionali, ultra professionalizzati, che hanno fornito un apporto fondamentale nel garantire vivibilità, mobilità e legalità. Parliamo di personale essenziale: circa 4 agronomi e 18 assistenti sociali del REI". Il Csa adesso chiede al sindaco Manfredi di intervenire presso il Governo per non perdere queste importanti risorse.