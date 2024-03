Napoli, partono le riprese del film Made in Yiwu, mega-produzione cinese: set al Rione Sanità e piazza Mercato A Napoli si gira un nuovo film cinese. Set al Rione Sanità, a piazza Mercato e nella zona di piazza Garibaldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un mercato di Yiwu (Lapresse)

A Napoli partono le riprese di “Made in Yiwu”, mega produzione cinese, con la produzione di Tapelessfilm Service Srl e la produzione esecutiva di Mosaicon Film. Il capoluogo partenopeo è stato scelto per ospitare diverse location del film. Tra i set selezionati, a quanto apprende Fanpage.it, anche il Rione Sanità, con i suoi vicoli caratteristici, piazza Mercato e via Cesare Rosaroll, la strada che porta da via Foria a piazza Garibaldi. Le riprese dovrebbero iniziare la prossima settimana, meteo permettendo.

Partono le riprese del film cinese

Ancora top secret la trama del film, che si annuncia una grande produzione. Yiwu è una grande città mercato che si trova in Cina, nella provincia dello Zhejiang, a qualche centinaia di chilometri a sud est di Shanghai. Da qui, gli articoli cinesi partono per tutto il mondo. A Napoli arrivano spesso in grossi container portati dalle navi mercantili. Il titolo della pellicola, che potrebbe essere provvisorio, potrebbe essere legato o meno al grande mercato cinese.

Made in Yiwu, tutte le location a Napoli

Per i dispositivi di traffico che saranno messi in piedi sarà necessario chiudere diverse strade del centro storico di Napoli per diversi giorni. Gli agenti della Polizia Locale saranno impegnati a presidiare il territorio. Tra le location napoletane già visionate e prescelte dalla casa di produzione ci sarebbero, a quanto apprende Fanpage.it, anche diverse strade del Rione Sanità, come vico Carrette e vicoletto Canale dei Cristallini, a pochi passi da locali storici come la pasticceria Poppella e la pizzeria Concettina ai Tre Santi. Nella zona tra via Maria Antesaecula e Supportico Capodimonte. Si dovrebbe girare soprattutto di sera e di notte, per un paio di giorni. Altra location dovrebbe essere piazza Mercato, anche qui, riprese per 2-3 giorni. I mezzi di produzione potrebbero essere parcheggiati nell'area pedonale. Mentre come set potrebbe esserci anche via Cesare Rosaroll, nel tratto compreso tra piazza San Francesco di Paola e l'intersezione con via Foria.