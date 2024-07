video suggerito

“Vedi Napoli d’estate e poi torni”, programma ed eventi per la 3ª edizione da luglio a settembre 2024 Al via la terza edizione di Vedi Napoli d’estate e poi torni dal 4 luglio al 27 settembre. Armato: “Quest’anno il tema è quello dell’acqua” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al via la nuova edizione di "Vedi Napoli d'estate e poi torni", l'iniziativa del Comune di Napoli giunta alla terza edizione e che si prefigge come scopo quello di incentivare le visite guidate in città durante l'estate. Una iniziativa non solo per i turisti, ma anche per chi trascorre l'estate in città. Tanti gli appuntamenti che dal 4 luglio al 27 settembre ci saranno nel capoluogo partenopeo, tra cui uno spettacolare concerto all'alba di Ferragosto dalla terrazza panoramica di Sant'Antonio a Posillipo.

Gli eventi in programma per Vedi Napoli d'estate e poi torni 2024

Tanti gli eventi in programma per Vedi Napoli d'estate e poi torni, che inizierà il 4 luglio e durerà fino al 27 settembre. Saranno proposti 10 percorsi, per un totale di 78 itinerari guidati gratuiti e il 15 agosto, alle 5.30, sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo è in programma il concerto all’alba “Da Mar del Plata a Posillipo” con il quartetto d’archi Novi Cuatro e Elisabetta D’Acunzo. Tutti gli eventi sono gratuiti: basterà prenotarsi attraverso la piattaforma Eventbrite. Da luglio a settembre, nei fine settimana ci saranno anche 20 tutor operativi. I 10 itinerari guidati sono dedicati all’acqua e al mare e sono divisi in 3 grandi aree tematiche: “Acquajuò, l’acqua è fresca?” a cura e con la partecipazione dello scrittore e divulgatore Amedeo Colella, “La storia dell’acqua a Napoli” in collaborazione con Acli Beni Culturali e “Napoli dal Mare”, visite in gommone e in barca a vela in collaborazione con l’associazione onlus Jonathan.

Armato: "Quest'anno il tema è quello dell'acqua"

"Abbiamo articolato Vedi Napoli d’estate e poi torni in tre macro proposte di pacchetti turistici, e tutte e tre ruotano intorno al tema dell’acqua in continuità con il Maggio dei monumenti che quest’anno era dedicato proprio all’acqua", ha spiegato l’assessora Armato, "Vogliamo offrire a tutti un programma ricco di proposte". "Quello dell’acquafrescaio è un pretesto per fare una passeggiata all’interno dell’arte, della storia, della cultura e della lingua napoletana, nella quale restano tracce di una storia ormai secolare che ci ha dato locuzioni ancora oggi di uso comune e che attraversa anche la poesia e la canzone", ha spiegato Amedeo Colella, "Abbiamo individuato 40 percorsi a terra, altrettanti a mare e nel sottosuolo. Accanto a me ci saranno momenti di animatore con un posteggiatore, che proporrà le canzoni ispirate alle acquaiole, e un figurante che impersonerà il pazzariello, ‘o ‘ngenzaro e un pulcinella che accompagnerà il gruppo lungo l’itinerario”.