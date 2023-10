Napoli, occupava le strisce blu per costringere gli automobilisti a parcheggiare nel garage a pagamento Il bilancio dei controlli ad ampio raggio della Guardia di Finanza: nel mirino tassisti, guide turistiche e parcheggiatori abusivi.

A cura di Nico Falco

Un dipendente in nero di un garage di Napoli occupava le strisce blu davanti all'autorimessa per costringere gli automobilisti a parcheggiare dentro, usando diverse automobili sprovviste di assicurazione. Particolare che emerge dai controlli eseguiti nell'ultimo trimestre dalla Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di servizi ad ampio raggio che, tra le altre cose, hanno interessato parcheggiatori abusivi, taxi e illeciti legati al turismo e alle attività commerciali.

I servizi sono stati eseguiti principalmente nelle zone ad alta concentrazione turistica, tra cui luoghi di approdo per le isole di Capri e Ischia, al porto cittadino, allo scalo aeroportuale di Capodichino e la Stazione di Napoli Centrale; in campo i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, del II Gruppo, del 1° e 2° Nucleo Operativo Metropolitano, delle Compagnie di Torre del Greco, Massa Lubrense, Ischia e della Tenenza di Capri.

Garage occupava le strisce blu

L'uomo, hanno accertato le fiamme gialle, abitualmente posizionava davanti al garage ben sei automobili, formalmente intestate al titolare dell'attività e sprovviste di assicurazione, occupando sistematicamente le strisce blu; le automobili, delle quali due sottoposte a "ganasce finscali", sono state sequestrate. L'espediente è stato scoperto durante i controlli nei garage, che in alcune aree della città chiedono anche 10 euro all'ora; sono state rilevate numerose irregolarità fiscali.

Controlli ai tassisti, tra irregolari e sprovvisti di Pos

Sono stati scoperti 10 tassisti abusivi, per 9 di loro è scattato il sequestro dell'automobile. Uno degli irregolari, inoltre, è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale perché si è rifiutato di fornire le generalità e ha inveito contro i militari. I controlli hanno riguardato anche i tassisti regolari: sono state contestate dalla Compagnia di Ischia 47 violazioni per la mancata esposizione del tariffario e per mancanza del pos.

Denunciati parcheggiatori e guide turistiche abusivi

Nelle zone della movida notturna, tra Coroglio, Riviera di Chiaia e lungomare di Napoli, e nei pressi dello stadio Maradona, sono stati segnalati al Prefetto e sanzionati (con pena pecuniaria prevista tra 69 e 3.095 euro) 26 parcheggiatori abusivi, 17 di questi sono stati denunciati perché recidivi.

A Capri i militari della tenenza locale hanno individuato e sanzionato due guide turistiche abusive, tra il porto turistico e la Grotta Azzurra. È stato infine scoperto uno studio estetico che lavorava completamente in nero e senza alcuna autorizzazione e su cui sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire l'entità delle tasse evase.