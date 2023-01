Napoli, non si ferma all’alt con lo scooter e travolge carabiniere: gravi 18enne e militare Un 18enne ha travolto un carabiniere ad un posto di controllo sul corso Lucci, a Napoli; entrambi sono in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 18enne napoletano e un carabiniere sono stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale a seguito di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 26 gennaio, lungo il corso Arnaldo Lucci, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Il giovane, per superare un posto di controllo, ha finito col travolgere in pieno il militare ed è stato sbalzato al suolo a diversi metri dalla forza dell'impatto. Il carabiniere è stato accompagnato al Pellegrini, il ragazzo invece all'Ospedale del Mare.

La pattuglia, questa la ricostruzione, era impegnata in un posto di controllo sul corso Lucci quando l'equipaggio ha notato il ragazzo che, in scooter senza casco, si faceva largo nel traffico con manovre azzardate. Uno dei militari gli ha quindi imposto l'alt e si è spostato sulla carreggiata, ma il giovane non ha rallentato e lo ha investito, non è ancora chiaro se volontariamente o se avesse perso il controllo del veicolo per l'alta velocità. Entrambi sono finiti a terra, nella caduta il ragazzo avrebbe battuto la testa.

Subito è partita la richiesta di soccorso al 118, all'arrivo dei sanitari le condizioni dei due sono apparse subito gravi; sono state fatte intervenire due ambulanze, subito ripartite a sirene spiegate verso i Pronto Soccorso del Pellegrini e dell'Ospedale del Mare. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.