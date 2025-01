video suggerito

Napoli, nel 2024 meno rapine, furti e omicidi ma aumentate le estorsioni Il 2024 ha fatto registrare, tra Napoli e provincia, un calo generale di reati; in controtendenza le estorsioni: +9,6 rispetto all’anno precedente. I dati della Prefettura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A Napoli nel 2024 ci sono stati meno omicidi volontari e meno reati predatori rispetto al 2023 precedente ma sono aumentate le estorsioni: è quello che emerge dal quadro tracciato dal prefetto, Michele Di Bari, che ha presentato il bilancio delle attività messe in campo lo scorso anno. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito 110 volte e sono state 82 le riunioni tecniche di coordinamento. Tra le misure adottate nel corso dell'anno, spiccano quelle di tutela per il contrasto alla violenza di genere: ne sono state 871. Nel 2024, inoltre, sono state emesse 203 interdittive antimafia e sono stati monitorati progetti Pnrr per 2 miliardi di euro.

Reati in calo ma aumentano estorsioni

I delitti commessi nel 2024 sono stati 120.262, con un calo del 4.17% rispetto al 2023. Valore in diminuzione anche per quanto riguarda gli omicidi, che sono stati 28 (-9,68%), i furti (56.110, -6,02%) e le rapine (2.479, -17,75%). In controtendenza le estorsioni: 868 episodi, che corrispondono ad un +9,60% rispetto al 2023.

Nel 2024 sono stati erogati 103.355 euro alle vittime di usura (facendo registrare un aumento del 407% rispetto al 2023). Alle vittime di estorsione, invece, sono andati 3 milioni e 846.790 euro (+227%).

Le zone rosse e i drappelli negli ospedali

Nel 2024 sono stati istituiti 6 drappelli di polizia in altrettanti ospedali tra città e provincia (Pellegrini, Ospedale del Mare, Santobono e San Paolo a Napoli, San Giuliano a Giugliano in Campania e San Leonardo a Castellammare di Stabia).

Alla fine dell'anno, evidenzia la Prefettura, sono state istituite le prime "zone rosse", sia a Napoli sia in provincia (Pozzuoli, Castellammare di Stabia, San Giorgio a Cremano e Pompei). Nel 2024, infine, sono stati attivati 57 progetti di sicurezza urbana e sono state attivate 871 misure di tutela per il contrasto alla violenza di genere.