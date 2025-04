video suggerito

A Napoli meno omicidi ma aumentano reati commessi dai minori: nel 2024 arrestati 258 giovanissimi Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, nell’intervento alla Festa della Polizia a Pietrarsa, si è soffermato sulla devianza giovanile: sempre più frequenti i reati violenti nei luoghi della movida. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il questore di Napoli, Maurizio Agricola

Nella città di Napoli, se da un lato il numero degli omicidi è calato, quello dei reati commessi dagli under 18 è cresciuto: i minorenni arrestati nel 2024 sono stati 258, con un trend pari a +49% rispetto al 2023. E ad aumentare sono anche i reati con armi da fuoco commessi da giovanissimi, +45% rispetto all'anno precedente, con un picco nel secondo semestre del 2024. Lo ha detto il questore di Napoli, Maurizio Agricola, nel corso delle celebrazioni per il 173esimo anniversario della Polizia di Stato che, per quanto riguarda Napoli, si sono tenute nel Museo ferroviario di Pietrarsa.

In aumento i reati commessi dai minori

Il questore, soffermandosi sul fenomeno della devianza giovanile, ha evidenziato i reati che sono al di fuori della logica camorristica: "Sono sempre più frequenti risse, con accoltellamento, ferimenti con armi da fuoco, a volte sfociati in drammatici omicidi, perpetrati per futili motivi e quasi sempre nel contesto dei momenti della movida serale o del fine settimana, nei luoghi, perciò, di grande aggregazione giovanile". Il cosiddetto decreto Caivano, ha proseguito Agricola, "ha introdotto nuove misure per contrastare la devianza giovanile e il degrado sociale". Nel 2024 la Questura di Napoli ha emesso"54 provvedimenti in forza delle modifiche apportate tra divieti di accesso ai locali pubblici e avvisi orali. Così come altrettanto tempestiva è stata la risoluzione degli eventi più drammatici ed allarmanti, questo a dimostrazione di una capacità di lettura di queste fluide dinamiche delittuose da parte delle nostre strutture investigative".

Nel 2o24 sono state sequestrate 510 armi (tra bianche e da fuoco). Sono state poi registrate 92 "stese", anche queste in aumento rispetto all'anno precedente, quando erano state 59. Si tratta, ha detto Agricola, di "una ostentazione del potere criminale in un determinato territorio, simboleggianti la contrapposizione di gruppi delinquenziali per la riaffermazione del controllo, gruppi la cui composizione, in una osmosi di reciproca alimentazione, vede, a volte, la saldatura tra contesti strutturati di natura camorristica e forme di devianza minorile".

Diminuisce il numero degli omicidi a Napoli

Il numero di morti violente è in calo: si è passati dai 72 eventi del 2023 ai 28 del 2024, con un calo del 60% dal 2015 al 2024. Per 17 dei 28 omicidi del 2024 è stato individuato l'autore. Su questo ultimo dato, ha detto Agricola, ha influito molto "l'esistenza di adeguati e performanti sistemi di videosorveglianza ed una vasta conoscenza delle dinamiche conflitto-delinquenziali da parte degli apparati investigativi, auspicando, quindi, una implementazione degli strumenti tecnologici in un panorama, allo stato, già di assoluto rilievo".