Napoli-Modena, 70 vigili per blindare il Maradona: corse straordinarie della metro 2 Il Comune ha predisposto il piano di viabilità. Potenziate le corse della metropolitana Linea 2 per il dopo partita di Coppa Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Stadio Maradona blindato con circa 65 agenti di Polizia Locale questa sera per la partita Napoli-Modena di Coppa Italia. Il mach è molto atteso, anche perché si tratta del debutto ufficiale per gli azzurri in stagione con il nuovo allenatore Antonio Conte nell'impianto sportivo di Fuorigrotta. L'appuntamento è per le ore 21,15. Il Comune di Napoli, come sempre, ha predisposto l'apposito piano traffico che coinvolge le strade che circondano lo stadio.

Mentre il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza che per tutta la stagione calcistica 2024/2025 vieta, in occasione delle gare, la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e tetrapak all’interno dello stadio “Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone limitrofe. Il divieto scatta tre ore prima dell’inizio di ogni incontro di calcio, resta in vigore fino a due ore dopo la fine della partita ed ha lo scopo di garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Sarà consentita la commercializzazione di bevande solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Metro Linea 2 farà corse straordinarie

Per agevolare il rientro dei tifosi a casa, dopo la partita, Fs ha potenziato il servizio della metro Linea 2. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

Complessivamente saranno 7 le corse supplementari, per un totale di 3.500 posti, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.

È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22.30