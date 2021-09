Napoli, miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle ore 10.01 Si è compiuto il Miracolo di San Gennaro del 19 settembre, giornata dedicata proprio al Patrono di Napoli: il sangue, custodito nel Duomo di Napoli, si è sciolto alle ore 10.01. Monsignor Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha mostrato l’ampolla con il sangue liquefatto ai fedeli, dando l’annuncio dell’avvenuto miracolo.

A cura di Valerio Papadia

Si ripete il Miracolo di San Gennaro: il sangue del Santo Patrono di Napoli si è sciolto alle ore 10.01. Si compie dunque il prodigio della liquefazione del sangue del Santo proprio nella giornata a lui dedicata, quella del 19 settembre. A dare l'annuncio ai fedeli è stato l'arcivescovo di Napoli, Monsignor Mimmo Battaglia – alla sua prima celebrazione – che dall'altare del Duomo ha mostrato l'ampolla che custodisce da tempo immemore il sangue di San Gennaro e l'avvenuto Miracolo. C'è da ricordare che l'ultima volta, lo scorso 16 dicembre 2020 (data del terzo Miracolo di San Gennaro, il cosiddetto "Miracolo laico"), il prodigio non si era ripetuto.

Alle ore 10 l'arcivescovo di Napoli, accompagnato dall'Abate Monsignor Vincenzo de Gregorio e dal governatore campano Vincenzo De Luca, si è recato nella Cappella del Tesoro per estrarre l'ampolla e verificare la liquefazione del sangue, come mostrato anche in diretta da Canale 21. Come da rito, l'arcivescovo Battaglia percorrerà la navata del Duomo e si recherà sul sagrato portando in processione l'ampolla con il sangue di San Gennaro liquefatto, prima di raggiungere nuovamente l'altare e procedere alla benedizione conclusiva. Presenti alla celebrazione anche il candidato a sindaco di Napoli Antonio Bassolino e il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito della città, mentre è assente il sindaco Luigi De Magistris.

Le parole dell'arcivescovo Battaglia

"Ringraziamo il Signore per questo dono, per questo segno così importante per la nostra comunità. È bello ritrovarsi attorno a questo altare per celebrare l'Eucarestia della vita". Queste le prime parole dell'arcivescovo Mimmo Battaglia ai fedeli riuniti nel Duomo di Napoli dopo l'avvenuto prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. "A chi amministrerà la città: sarò con voi – ha aggiunto ancora Battaglia – ma solo a condizione che vi adoperiate realmente e senza ipocrisie nella difesa degli ultimi e nel servizio del bene comune".

Il Miracolo di San Gennaro ai tempi del Covid

Le porte del Duomo di Napoli, per la celebrazione del Miracolo di San Gennaro, hanno aperto ai fedeli alle ore 8 di questa mattina. Per garantire il rispetto delle norme anti-Covid, nella chiesa del cuore di Napoli sono state ammesse 450 persone, per garantire il distanziamento, obbligatorio così come indossare le mascherine, mentre sul sagrato sono state collocate circa 200 sedie per garantire ai fedeli di fermarsi anche all'esterno del Duomo e di assistere al prodigio.