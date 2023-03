Napoli-Milan di Champions League, corse straordinarie della metro Linea 2 dopo la partita In occasione della partita dei quarti di finale di Champions League che si terrà a Napoli il 18 aprile, la Linea 2 della metropolitana cittadina effettuerà corse straordinarie dopo il match.

A cura di Valerio Papadia

Il mese di aprile si preannuncia storico per il Calcio Napoli e per i suoi tifosi: il 12 e il 18, infatti, la squadra partenopea affronterà la doppia sfida contro il Milan nei quarti di finale di Champions League; è la prima volta che gli azzurri riescono a raggiungere questo risultato.

Mentre l'andata si giocherà allo stadio San Siro di Milano, la partita di ritorno, quella del 18 aprile, si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. In occasione del match, come comunicato da Trenitalia, la Linea 2 della metropolitana di Napoli effettuerà corse straordinarie dopo la partite per agevolare il deflusso dei tifosi dalla zona.

Napoli-Milan, gli orari delle corse straordinarie della Linea 2

A partire dalle 23.10, quindi dopo la partita, saranno cinque le corse supplementari che partiranno dalla stazione di Campi Flegrei, che si trova a poche centinaia di metri dallo stadio Maradona: quattro di queste corse andranno in direzione del capolinea di Napoli San Giovanni-Barra, mentre un'altra corsa partirà alla volta dell'altro capolinea, vale a dire Pozzuoli.

Trenitalia precisa che sarà possibile acquistare il titolo di viaggio anche alla biglietteria della stazione Campi Flegrei, che per l'occasione resterà aperta fino al termine delle corse, ma raccomanda gli utenti di premunirsi prima del biglietto per evitare code e lunghe attese in stazione. Si ricorda, inoltre, che la stazione Leopardi resterà aperta soltanto fino alle 22.15.