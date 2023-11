Napoli, malviventi in azione al fast food Kfc in piazza Carità: il colpo questa mattina Intorno alle 8 di questa mattina, banditi sono entrati in azione nel fast food Kfc all’angolo tra via Toledo e piazza Carità, nel cuore di Napoli,

A cura di Valerio Papadia

Malviventi in azione nel cuore di Napoli. A farne le spese è stato il noto fast food americano Kfc, dedicato agli amanti del pollo fritto, che sorge all'angolo tra via Toledo e piazza Carità. I banditi sono entrati in azione intorno alle 8 di questa mattina, giovedì 9 novembre: la dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, ma da quanto si apprende i malviventi – uno dei quali era armato di pistola, da stabilire se finta o vera – sono entrati nel fast food tramite un buco nel pavimento. In quel momento, all'interno del locale c'erano due dipendenti, che non hanno riportato conseguenze: ancora da quantificare il bottino, che non dovrebbe essere consistente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i malviventi.