Napoli, maltempo a Natale: allerta meteo per vento e mare agitato. Ci saranno gelate e neve in Campania Allerta meteo per raffiche di vento, mareggiate e nevicate in tutta la Campania: sopra i 500 metri, possibile neve e gelate.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuova allerta meteo in Campania: stavolta, però, non saranno le piogge a far paura, bensì la neve. Previste, infatti, nevicate sopra i 500 metri, ovvero gran parte della regione e anche alcune zone di Napoli (l'altezza dei Camaldoli è di poco inferiore, ndr). Lo ha fatto sapere la Protezione Civile Regionale della Regione Campania, che ha emanato un bollettino di allerta valido dalle 18 di oggi lunedì 23 dicembre fino alle 18 di mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale. Dunque, due giorni all'insegna della neve ma non solo: attesi anche forti venti e possibili mareggiate lungo le coste di tutta la regione.

Nel dettaglio, su Napoli, isole e area vesuviana, il rischio sarà per le forti raffiche di vento e mare molto agitato, che metterà anche a rischio i collegamenti con le isole, con possibili mareggiate lungo le coste. Nelle zone interne come Matese, Irpinia e Sannio, saranno invece prevalenti le nevicate e le gelate a quote superiori ai 500 metri. Nel resto della Campania, rischio di gelate. La Protezione Civile della Regione Campania consiglia di "prestare attenzione nei territori montuosi e lungo le coste per mareggiate e ghiaccio", nonché "limitare gli spostamenti non necessari e seguire le indicazioni della Protezione Civile".