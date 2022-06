Napoli, l’ispettore di polizia va in pensione: il saluto ai colleghi via radio è emozionante Dopo 41 anni di servizio, l’ispettore va in pensione e saluta tutti i colleghi dalla radio della volante: il video è stato diffuso dalla Questura di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Dopo 41 anni e 2 mesi di onorato servizio nella Polizia di Stato, l'ispettore si gode la meritata pensione. Ma, prima di farlo, nell'ultimo giorno di servizio, decide di salutare tutti i colleghi con cui ha lavorato fianco a fianco in queste quattro decadi, ringraziandoli dalla radio della volante. Il video dell'emozionante commiato dell'ispettore è stato diffuso dalla Questura di Napoli sui suoi canali social; come didascalia al video, si legge: "Nel suo ultimo giorno di servizio sulla ‘sua' volante Zara, l’ispettore coordinatore del turno saluta via radio i colleghi dopo 41 anni e 2 mesi nella Polizia di Stato. Grazie Mario, farai sempre parte di questa grande famiglia".

"Nel fare rientro per fine servizio – dice l'ispettore nel video, visibilmente commosso – vi comunico che questa voce la sentirete per l'ultima volta via radio". L'ispettore continua: "Vorrei fare un saluto, indistintamente, a tutti quelli che fanno parte di questa grande famiglia che è la Polizia di Stato, che io ho servito onoratamente per 41 anni, con tante soddisfazioni per aver aiutato il prossimo. Vorrei abbracciarvi uno ad uno – conclude l'ispettore – ma so che è impossibile, ma vi vorrò sempre bene e mi mancherete".

Il video, che vede l'ispettore, sempre più commosso, all'interno della volante, prosegue poi con le risposte via radio dei colleghi che, dalle volanti e dai vari commissariati partenopei, ringraziano il poliziotto per questi 41 anni di carriera e si congratulano con lui per aver raggiunto il traguardo della pensione.