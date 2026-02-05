Napoli, le tessere d’identità di carta da agosto non valgono più: vanno sostituite o si rischia per le vacanze

Le carte d’identità cartacee non saranno più valide dal 3 agosto e non potranno essere utilizzate per viaggiare. Vanno sostituite con le CIE, quelle elettroniche.

Immagine di repertorio

Le tessere d'identità cartacee dal 3 agosto 2026 non saranno più valide e non si potranno usare per viaggiare all'estero. Se non saranno sostituite, si rischia di non poter partire per le vacanze estive. Le vecchie carte d'identità, infatti, sono in dismissione da tempo e da diversi anni il ministero dell'Interno non le rilascia più, essendo state sostituite progressivamente dalle carte d'identità elettroniche (CIE), le card digitali con il chip, molto più comode e resistenti. Molti cittadini, però, non hanno ancora rinnovato la carta, aspettando la scadenza naturale per recarsi agli sportelli comunali. Nei prossimi mesi, se non vogliono rischiare di restare a terra per i voli internazionali europei, dovranno procurarsi una carta d'identità elettronica, oppure un altro documento valido, come il passaporto.

Il Comune farà una campagna informativa, per evitare le file ad agosto

I numeri potrebbero essere consistenti, anche se al Comune di Napoli sono fiduciosi che l'annuncio sia stato dato con largo anticipo e che non si correrà il rischio, quindi, di trovarsi la folla agli sportelli degli uffici anagrafe in pieno agosto. L'amministrazione, contattata da Fanpage.it, assicura che sarà fatta "attività informativa alla cittadinanza". Il Ministero dell'Interno, intanto, con la Circolare 8/2026, ha approvato le linee guida per la gestione del passaggio definitivo alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/1208, tutte le carte d'identità rilasciate su modello cartaceo cesseranno di avere validità a partire dal 3 agosto 2026.

Cosa cambia per le carte d'identità dopo il 3 agosto 2026

Tutte le carte d'identità cartacee non saranno più utilizzabili, come documento di identificazione, dopo il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza originariamente stampata sul documento. Oltre tale data, il modello cartaceo non sarà più valido nemmeno come documento di viaggio per l'estero. I cittadini possono richiedere la sostituzione del proprio documento cartaceo con la versione elettronica in qualsiasi momento, senza dover attendere la scadenza naturale. La sostituzione del documento cartaceo con la CIE non costituisce una richiesta di duplicato, pertanto, non è previsto il pagamento del doppio dei diritti di segreteria.