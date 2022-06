Se un laureato partecipa al concorso per spazzini a Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Concorso Asìa a Napoli 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al concorso per spazzini a Napoli ci sono anche centinaia di laureati. Fare l'operatore ecologico a Napoli significa intraprendere una missione di lotta per la civiltà e il decoro della città che ami, è un mestiere che ha un onore e pure una certa poeticità, volendo ricordare il Saverio tratteggiato in "Così parlò Bellavista" dal grande Luciano De Crescenzo.

Ma come dobbiamo prendere il fatto che una ragazza o un ragazzo napoletano dopo tre anni di scuole medie inferiori, cinque di scuole medie superiori e tra i 3 e i 5 anni di università decida di concorrere per un lavoro i cui requisiti minimi sono la licenza media e una patente di guida?

È segno della fame di lavoro che alberga ormai cronicamente sotto il Vesuvio? Sono ragazze o ragazzi che si sono scocciati e non hanno voglia di lavorare? Cosa significa? Come dobbiamo leggere quest'enorme affluenza – oltre 20mila domande ad oggi, ma aumenteranno – per un concorso comunale da 500 operatori ecologici? C'è da riflettere, lo faranno sociologi e commentatori a vario titolo. Ma la politica napoletana la prevede una riflessione sull'argomento? Oppure è troppo impegnata a prometter posti di lavoro?