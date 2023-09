Video di

Napoli, Lamborghini spezzata in due nell’incidente: autista salvo, patente ritirata. Ha rifiutato alcol e droga test Il conducente della Lamborghini spezzata in due a Bagnoli ha riportato ferite lievi, giudicate guaribili in un mese. Il 27enne, però, sarà denunciato: ha rifiutato di sottoporsi ai test per rilevare la presenza di alcol o droga nel sangue.

A cura di Valerio Papadia

(Foto: Fb/Ce la faremo)

Un incidente spaventoso quello verificatosi questa notte a Napoli in via Coroglio, quartiere Bagnoli: un impatto così violento che l'auto, una Lamborghini, dopo aver colpito un muro si è spezzata in due. Il conducente dell'auto di lusso, presa a noleggio, un giovane di 27 anni, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Paolo: le sue condizioni sembravano gravi, ma come ha appreso Fanpage.it, il giovane se l'è cavata con ferite lievi, giudicate guaribili con una prognosi di 30 giorni.

Il 27enne sarà denunciato: non si è sottoposto a test alcol e droga

Se, fortunatamente, nell'impatto il giovane non ha riportato gravi conseguenze e non sono rimasti coinvolti altri veicoli, per il 27enne ci saranno comunque delle conseguenze. Innanzitutto, la Polizia Municipale – i rilievi e le indagini sono stati effettuati dagli agenti dell'Infortunistica Stradale, agli ordini del capitano Antonio Muriano – ha ritirato la patente di guida al 27enne. Soprattutto, però, il giovane sarà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria in quanto si è rifiutato di sottoporsi ai test per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue.

La Lamborghini distrutta (Foto: Fb/Ce la faremo)

Foto e video dell'incidente sui social

L'incidente non è passato inosservato: molti cittadini, soprattutto durante le operazioni di recupero da parte del carroattrezzi, hanno notato la Lamborghini letteralmente divisa in due e hanno realizzato foto e video dell'accaduto, che poi sono stati pubblicati sui social network.