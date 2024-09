Napoli, la supermamma di 4 gemelli: “Gioia immensa, ma pochi aiuti dalle istituzioni”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

“La nascita dei miei quattro gemelli è una gioia immensa. Sono felice, soprattutto perché loro adesso stanno bene. Ma non è facile gestire una famiglia così numerosa. Le spese sono tante. Ma li abbiamo messi al mondo e vanno curati a costo di fare sacrifici. Dalle istituzioni però ci sono pochi aiuti. Se non fosse per i nonni, per mia mamma e mia cognata, che ci sono vicine ogni giorno, non so come faremmo”.

A parlare è Giovanna, la “supermamma” di Maddaloni, in provincia di Caserta, che ha partorito 4 gemellini, Francesco, Diego, Manuel e Martina come raccontato da Fanpage.it. Una bellissima storia di amore e tenacia, conclusasi a lieto fine con il lieto evento, avvenuto il 28 giugno scorso presso il Policlinico Federico II di Napoli. “La felicità per la gravidanza è grande – ha raccontato Giovanna a Fanpage.it – ma ho provato un mix di varie emozioni perché ho dovuto convivere con l'apprensione che potesse non andare bene e la paura di non potercela fare”.

Un parto quadrigemino, infatti, non è mai una cosa semplice. Anzi, è un caso molto raro, che capita una volta su 6-700mila. Giovanna, 30 anni, e il marito Daniele, 32, hanno molto desiderato un secondo figlio, dopo la nascita del primogenito, che oggi ha 8 anni e mezzo. Dopo il parto, la famiglia ha ricevuto l'assegno familiare e i buoni nascita per i bebè. Ma al Comune non sono previsti altri aiuti. La famigliola, però, non ha voluto fare polemiche, ne ha semplicemente preso atto ed è andata avanti, anche se le difficoltà di portare avanti una famiglia che improvvisamente diventa numerosa sono tante, tra pannolini, pigiamini, biberòn e quant'altro, tutto moltiplicato per quattro.

“Avevamo il desiderio di avere un altro bimbo – dice Giovanna – e nostro figlio ci chiedeva sempre un fratellino o una sorellina. Abbiamo fatto vari tentativi non andati a buon fine, finché un giorno abbiamo incontrato il nostro angelo, il dottor Fabrizio Paolillo Diodati, ginecologo dell'Ospedale del Mare, e alla fine abbiamo avuto 4 gemellini”.

Una sorpresa imprevista. Come si fa a gestire 4 neonati tutti insieme?

Non è facile, perché richiedono molto tempo. E anche l'altro bimbo che ha quasi 9 anni ha bisogno di attenzioni. Noi stiamo cercando di essere presenti per tutti. Ma richiede molto impegno. Soprattutto di notte è molto difficile gestirli. Basta che se ne svegli uno e a ruota si svegliano tutti. Ma cerchiamo di fare il possibile. Per fortuna abbiamo mia mamma e mia cognata che ci danno un grande aiuto, soprattutto di pomeriggio.

Le istituzioni vi hanno aiutato?

Percepiamo l'assegno unico e abbiamo avuto il voucher per la seconda gravidanza, da 600 euro, per ciascun gemellino. Ma oltre a questo non prendiamo altro. Le istituzioni ci hanno detto, purtroppo, che non sono previsti altri aiuti economici per i casi come i nostri.

Bastano?

Le spese sono molte. Uno dei piccoli necessita del latte anti-rigurgito che costa 40 euro e dura appena una settimana. Ma è necessario e facciamo i sacrifici.