Napoli, la scuola costruisce campi da padel, ma sono tutti abusivi I carabinieri hanno sequestrato due aree di mille metri quadri complessivi, all’interno dell’Istituto Francesco Denza a Posillipo. Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma hanno rivelato come le due aree, sulle quali si stavano costruendo campi da padel, fossero prive di qualsivoglia autorizzazione.

A cura di Valerio Papadia

Due aree da mille metri quadri complessivi sulle quali erano in costruzione campi da padel per gli studenti: peccato che fossero abusivi. Questa la scoperta effettuata dai carabinieri all'interno dell'Istituto Francesco Denza, nota scuola di Posillipo, quartiere collinare di Napoli. I carabinieri della locale stazione, transitando in Discesa Coroglio, dove sorge la scuola, sono stati attirati dai lavori che si stavano svolgendo all'interno: per vederci chiaro, i militari dell'Arma hanno condotto i dovuti accertamenti sulle due aree interessate dai lavori, scoprendo come fossero prive di qualsivoglia autorizzazione, quindi abusive.

A confermare la natura abusiva delle due aree anche i tecnici del servizio Antiabusivismo e condono edilizio del Comune di Napoli che, chiamati dai carabinieri, hanno effettuato un sopralluogo. Il committente dei lavori, un uomo di 31 anni, è stato denunciato, mentre l'intera superficie di mille metri quadri è stata posta sotto sequestro.

Campi da padel in via Manzoni, la denuncia: abbattuti alberi per costruirli

Sempre a Posillipo, in via Manzoni, ancora campi da padel in costruzione nell'occhio del ciclone. Qualche settimana fa, infatti, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, insieme al consigliere della I Municipalità Gianni Caselli, ha denunciato che il disboscamento di un terreno agricolo per lasciare spazio ai campi da padel. "Abbiamo chiesto agli uffici – si legge in un comunicato diramato dai due consiglieri – una verifica immediata su eventuali autorizzazioni ricevute per realizzare i lavori e sull'esito dell'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale".