Campi da padel in via Manzoni, la denuncia dei Verdi: “Abbattuti alberi e devastata area verde” I residenti di via Manzoni, nel quartiere Posillipo, hanno segnalato al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e al consigliere della I Municipalità, Gianni Caselli, il disboscamento di un terreno agricolo situato tra i condomini. Secondo alcune segnalazioni, al posto della zona verde dovrebbero sorgere campi da padel.

A cura di Federica Grieco

Una serie di campi da padel, gioco di derivazione tennistica e ormai molto diffuso in Italia, tra i condomini di via Manzoni, nel quartiere di Posillipo. Sarebbe questa la motivazione alla base dell'attività di disboscamento portata avanti in un terreno agricolo situato proprio nel noto quartiere partenopeo. L'indiscrezione, fatta sulla base di alcune segnalazioni ricevute, è stata riportata, da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Gianni Caselli, consigliere della I Municipalità. «Da segnalazioni ricevute – si legge nel comunicato stampa diffuso da Borrelli e Caselli – emerge ancora che in quell'area dovrebbe essere realizzata una serie di campi per il padel».

Campi da padel al posto di una zona verde a Posillipo

Proprio sulla base di queste segnalazioni, il consigliere regionale e quello della I Municipalità hanno chiesto una verifica per accertare che ci siano tutte le autorizzazioni necessarie per poter svolgere questi lavori. «Abbiamo chiesto agli uffici – si legge ancora nel comunicato – una verifica immediata su eventuali autorizzazioni ricevute per realizzare i lavori e sull'esito dell'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale». Polizia Municipale, che era già intervenuta e che, secondo alcuni residenti, avrebbe sanzionato con una multa le attività portate avanti dal cantiere e, quindi, il disboscamento della zona verde.

Nonostante ciò, però, le due ruspe in azione hanno proseguito il loro lavoro. Il terreno agricolo è stato ormai privato di molti alberi, tra cui alcuni noci. Un duro colpo per i residenti di via Manzoni, abituati a trascorrere del tempo libero proprio in quella zona, diventata un luogo di rifugio, lontano dal traffico cittadino, anche per i più piccoli.