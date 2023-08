Napoli, la fame non va in ferie: le code alla mensa sociale in centro, folla dal mattino Decine di persone in attesa questa mattina per mangiare alla mensa sociale San Vincenzo De Paoli. Meloro (Comitato pescatori): “Abbiamo donato il pescato a chi non può comprarlo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Decine di persone in attesa questa mattina per mangiare alla mensa sociale San Vincenzo De Paoli in via Santa Sofia, al centro storico di Napoli. In tanti hanno atteso pazientemente il turno dell'apertura dei cancelli per poter consumare un pasto gratuito. La mensa è aperta ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a chi non ha la possibilità di poter mettere un piatto a tavola. A disposizione ci sono 40 posti a sedere a pranzo e si cercano volontari per dare una mano a servire le pietanze.

Questa mattina, 21 agosto 2023, l'associazione Comitato Pescatori del Molo San Vincenzo ha donato diverse decine di chili di pesce pescato alla mensa. "Stamattina – racconta Carmine Meloro, del Comitato pescatori – la nostra associazione di pescatori ha donato diversi chilogrammi di pescato che potranno essere serviti a chi non ne ha la possibilità. Considerato il costo del pesce e che non tutti possono permetterselo, abbiamo pensato di darlo in offerta a chi non può comprarlo. È giusto che ognuno faccia la sua parte".

"Il richiamo della nostra coscienza – conclude Meloro – ci ribadisce la strada maestra: aiutare gli altri. Ne abbiamo la possibilità e lo facciamo con piacere nel nostro piccolo. Il pescato è stato volontariamente offerto dal Comitato portuale molo San Vincenzo all'associazione del centro storico che aiuta a sfamare circa 50 persone socialmente fragili al giorno. Ringraziamo gli amici per aver chiesto il permesso di entrare nella casa di Dio, la casa di tutti".

La mensa sociale San Vincenzo De Paoli è aperta dal lunedì al venerdì. La prenotazione del pranzo e del caffè avviene dalle 9 alle 10 del mattino. Il pranzo viene servito ai tavoli alle 11,50. Non sono distribuiti cestini.