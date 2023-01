Napoli-Juve, tifoso partenopeo lancia uova contro l’autobus dei bianconeri: denunciato Quattro persone denunciate e trentacinque multate dalla polizia durante i controlli in occasione della partita tra Napoli e Juve che si è giocata in città ieri sera.

A cura di Valerio Papadia

L’autobus della Juventus all’arrivo a Napoli

Mentre ieri sera, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli giocava con la Juventus e batteva i bianconeri per 5-1, raggiungendo uno storico risultato e consolidando il suo primato in classifica, all'esterno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta gli agenti della Polizia di Stato – prima e durante il match – operavano numerosi controlli volti a garantire l'ordine e la sicurezza in occasione della manifestazione sportiva.

Sono 4 le persone denunciate nel corso delle operazioni: in particolare, una di loro è stata denunciata poiché ha lanciato uova contro l'autobus della Juventus. Un'altra persona è stata denunciata perché sorpresa a scavalcare dal settore inferiore a quello superiore della Curva B; un'altra perché trovata in possesso di un coltello e un'altra ancora per aver acceso dei fumogeni durante la partita.

Sanzionati 16 parcheggiatori abusivi

Sono 35 in totale, invece, le persone che sono state sanzionate dai poliziotti. Nella fattispecie, 6 persone sono state sanzionate poiché si sono presentate allo stadio senza biglietto, un'altra è stata invece multata per aver tentato di scavalcare, mentre altre 12 persone sono state sanzionate per detenzione di sostanza stupefacente. All'esterno dello stadio, inoltre, sono stati sanzionati anche 16 parcheggiatori abusivi sorpresi a svolgere l'attività illecita.