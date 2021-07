Anche a Napoli come nel resto del Paese è festa grande per l'Italia che vince gli Europei contro l'Inghilterra in una sofferta partita finita ai calci di rigore. Dopo la provvidenziale parata di Donnarumma è scattata l'esultanza: cortei di auto, tanti tifosi, ma anche tante forze dell'ordine per scongiurare – per quanto possibile -il caos. Chiusa e senz'acqua la fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento per evitare il tradizionale bagno dei vincitori. Fuochi d'artificio ma anche agenti schierati in assetto antisommossa in molte zone del centro, soprattutto Chiaia, ovvero Lungomare, Santa Lucia, piazza Plebiscito, piazza Trieste e Trento.

Durante il difficile inizio di gara, tensione tra un gruppetto di turisti inglesi e dei napoletani in zona piazza Plebiscito, quartiere Chiaia, verso via Cesario Console, la strada che porta in via Nazario Sauro e nel borgo di Santa Lucia, dove insistono alcuni pub che di solito hanno la tv accesa sintonizzata sulle partite di calcio.

A Caserta in omaggio alla vittoria sportiva la facciata della Reggia è illuminata tricolore per tutta la notte.