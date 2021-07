Tensione tra un gruppetto di turisti inglesi e dei napoletani in zona piazza Plebiscito, quartiere Chiaia, verso via Cesario Console, la strada che porta in via Nazario Sauro e nel borgo di Santa Lucia, dove insistono alcuni pub che di solito hanno la tv accesa sintonizzata sulle partite di calcio.

Questa sera, quando era iniziata già la finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra, match contraddistinto fin da subito (al secondo minuto di gioco) da un gol dell'Inghilterra, l'esultanza di alcuni inglesi ha determinato una brutta reazione degli italiani.

Ne è nato un inizio di lite che fortunatamente non è sfociato in una maxi-rissa. La tensione però ha determinato l'immediato allontanamento dalla zona delle coppiette che erano rimaste in giro e che evidentemente si sono impaurite e l'intervento delle forze dell'ordine di pattuglia. La situazione si è subito normalizzata.