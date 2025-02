video suggerito

Napoli, investito da un'auto a Miano: morto un uomo di 68 anni Ennesima vittima della strada a Napoli: nella serata odierna, un uomo di 68 anni è stato investito e ucciso a Miano, periferia Nord della città.

A cura di Valerio Papadia

Ancora una vittima della strada a Napoli: nella serata di oggi, venerdì 14 febbraio, a Miano, quartiere della periferia Nord della città, un uomo di 68 anni – del quale non sono ancora note le generalità – è stato investito e ucciso da un'automobile. L'incidente si è verificato in via Caprera, nella zona del Rione San Gaetano: da quanto si apprende, il 68enne sarebbe stato investito da una Fiat Panda, guidata da un uomo di 33 anni, perdendo la vita, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

L'ennesimo incidente in cui un pedone perde la vita a Napoli arriva soltanto a pochi giorni da quello che è costato la vita a Domenico Cirillo, ragazzo di 17 anni investito in viale Dohrn, sul Lungomare, lo scorso 2 febbraio e poi deceduto all'ospedale Cardarelli una settimana dopo. Al giovane, studente del Liceo Arturo Labriola e promessa del basket, è stato proposto di intitolare il campetto che sorge davanti alla metro di Bagnoli; la proposta è stata accolta dal Comune, che ha avviato l'iter affinché il campo da basket possa commemorare il 17enne.