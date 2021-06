Una donna di 61 anni, professoressa all'Istituto Giancarlo Siani, è deceduta in seguito a un incidente stradale: la tragedia si è verificata in via Pietro Castellino, quartiere Arenella, zona collinare di Napoli. La donna si trovava in sella alla sua bicicletta elettrica quando, secondo una prima ricostruzione, ha impattato violentemente contro lo sportello dell'automobile: sbalzata dalla sella, l'insegnante è stata scaraventata sulla corsia opposta ed è stata sfortunatamente investita da una motocicletta che sopraggiungeva proprio in quel momento.

Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli dove, nonostante un intervento chirurgico, è deceduta a causa delle ferite riportate nell'incidente. Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale partenopea, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità.

Un morto e un ferito gravi sulla pista da kart

A Limatola, nella provincia di Benevento, si è invece verificato un incidente mortale al locale kartodromo, dove un go-kart e una motocicletta si sono scontrati lungo la pista: il bilancio dell'incidente è di un morto e un ferito grave. Stando a quanto si apprende, alla guida del kart si trovava un 41enne, che ha avuto la peggio nell'incidente ed è purtroppo deceduto: l'uomo è stato travolto da una motocicletta, guidata da un 24enne. L'uomo è morto praticamente sul colpo, mentre il giovane è stato portato all'ospedale di Caserta, dove si trova in prognosi riservata.