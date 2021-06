Un morto ed un ferito grave a Limatola, in provincia di Benevento, all'interno del locale kartodromo. A causare la tragedia uno scontro tra una motocicletta ed un kart lungo la pista: l'impatto è stato fatale all'uomo alla guida del kart, mentre il motociclista è finito in ospedale in condizioni gravissime, dove si trova ricoverato. Il bilancio di quello che doveva essere un pomeriggio tranquillo all'insegna del divertimento è di quelli pesantissimi e al momento ancora da chiarire in pieno.

Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo alla guida del go-kart era un dipendente della società stessa che gestisce il circuito locale di 41 anni, residente a Dugenta e di originale senegalese. Mentre si trovava in pista, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un 24enne di Napoli che si trovava a sua volta in pista per compiere dei giri. L'impatto è stato violentissimo: morto praticamente sul colpo il 41enne alla guida del kart, mentre il motociclista di 24 anni è volato sull'asfalto ed ha riportato ferite gravissime. Portato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per ricevere le cure del caso, si trova ancora in prognosi riservata, ed i medici stanno tentando il tutto per tutto per salvargli la vita. Sul posto dell'incidente sono invece giunti i carabinieri della compagnia di Montesarchio e quelli di Dugenta, per compiere tutti i rilievi del caso. Sequestrati sia il kart sia la motocicletta a bordo dei quali si trovavano i due uomini, che saranno sottoposti a perizie. La salma del 41enne invece è stata trasferita all'ospedale San Pio – Rummo di Benevento, per gli esami autoptici e gli accertamenti medico-legali del caso.