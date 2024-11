video suggerito

Napoli incontra Parigi: al Museo di Capodimonte arriva in mostra Gustave Courbet Dal 7 novembre 2024 e fino al 23 febbraio 2025, al Museo di Capodimonte di Napoli sarà in mostra il celebre dipinto “Les Demoiselles des bords de la Seine” di Gustave Courbet, uno dei padri del Realismo francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Napoli incontra Parigi: a partire dal 7 novembre 2024 e fino al 23 febbraio 2025, al Museo di Capodimonte, infatti, sarà in mostra il famoso dipinto "Les Demoiselles des bords de la Seine" (fanciulle sulla riva della Senna, ndt) di Gustave Coubert, uno dei padri del Realismo francese. Il dipinto di Courbet – che, tra le altre cose, ha dipinto anche il famigerato e discusso "L'origine du monde" – arriva direttamente dal Petit Palais, il Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Il celebre quadro di Courbet è stato presentato oggi dal direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, Eike Schmidt e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Con questo allestimento si apre un nuovo spazio dedicato al dialogo tra Capodimonte e gli altri musei internazionali che porterà a Napoli opere significative della storia dell'arte mondiale. Come nel caso del nostro ‘ospite francese' un dipinto che fece molto discutere la società dell'epoca per il soggetto moderno e il realismo nel tema, allora nuovo, dei piaceri e degli svaghi all'aperto. Si tratta davvero un prestito di grande significato culturale non solo per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, ma anche per la città: sono infatti tanti gli artisti napoletani dell'Ottocento che, nelle proprie opere, mostrano il fascino esercitato su di loro dall'arte e dalla personalità stessa di Courbet" ha spiegato Schmidt.

Per il sindaco Manfredi, invece, "l'arrivo di questo capolavoro rappresenta sicuramente una ulteriore attrattiva per la nostra città e per il Museo di Capodimonte che ha già un patrimonio straordinario".