La “Dama con liocorno” di Raffaello in mostra a Napoli: sarà esposto alle Gallerie d’Italia

A cura di Valerio Papadia

Uno dei quadri più noti di uno dei padri del Rinascimento italiano in mostra a Napoli: si tratta della "Dama con liocorno" di Raffaello Sanzio, dipinto che sarà esposta alle Gallerie d'Italia, in via Toledo, nel cuore della città, museo di Intesa Sanpaolo: il quadro sarà esposto a partire dal 27 marzo e per i successivi tre mesi, fino al 22 giugno 2025. Proveniente dalle Gallerie Borghese di Roma, l'opera di Raffaello si inserisce all'interno della rassegna "L'ospite illustre" di Gallerie d'Italia; il dipinto sarà allestito nella sala che solitamente ospita il "Martirio di Sant'Orsola" di Caravaggio, quadro che però è attualmente in prestito proprio a Roma, esposto alle Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini.

"Accogliere la ‘Dama col liocorno' conferma il solido legame di amicizia e collaborazione con la Galleria Borghese, simbolo della bellezza e del valore del patrimonio culturale italiano. La rassegna ‘L'Ospite illustre' e la collana editoriale curata da Allemandi testimoniano l'impegno delle Gallerie d'Italia nel promuovere la conoscenza, lo studio e la condivisione di grandi capolavori, offrendo a un pubblico sempre più ampio di studiosi e appassionati anche occasioni di scoperta. Intesa Sanpaolo in questi anni si è dedicata al sostegno di progetti di ricerca e di valorizzazione del patrimonio artistico del Paese, in un rinnovato ruolo al fianco dei musei più prestigiosi e delle collezioni più significative" ha detto Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo.