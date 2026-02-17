napoli
Video thumbnail

Napoli, incendio al Teatro Sannazaro, i video dall’interno: completamente distrutto dalle fiamme

I video testimoniano la totale distruzione del Teatro Sannazaro di Napoli, divorato dalle fiamme dell’incendio avvenuto martedì 17 febbraio 2026. Il bilancio: 25 appartamenti danneggiati, 60 sfollati, 8 intossicati di cui 4 in ospedale, 2 pompieri feriti.
A cura di Ciro Pellegrino
Sono immagini che fanno male, quelle del Teatro Sannazaro di Napoli, la bomboniera di via Chiaia, completamente divorato dalle fiamme dell'incendio divampato oggi, martedì 17 febbraio, per cause ancora da appurare, c'è una inchiesta ma l'origine dovrebbe essere accidentale, non dolosa. Il fuoco, come si evince dai video di cui Fanpage è venuta in possesso, ha distrutto tutto alle prime luci del giorno e in poche decine di minuti.

Completamente mangiata dalle fiamme la platea, il palco, tutta la sala. I teatri sono realizzati in gran parte con materiale legnoso (palchi, plaeta, quinte, macchine di scena, scenografie) ed è uno dei motivi per i quali in locali del genere occorrono particolari misure di sicurezza anti-incendio, molto stringenti. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano conferma che la struttura è «completamente distrutta».

L'allarme è scattato, grazie ad un residente di via Chiaia, alle ore 6.05, ma probabilmente il fuoco era già divampato negli interni. Per ora ci sono 60 sfollati nella zona, 25 gli appartamenti evacuati, 12 dei quali hanno subito gravi danni. Ci sono 4 intossicati in ospedale e altri 4 curati in loco dalle ambulanze. Durante le operazioni di spegnimento sono rimasti feriti, seppur in maniera lieve, due Vigili Del Fuoco coinvolti nel crollo di un teatrino. In merito alle cause è impossibile al momento stabilire se le fiamme siano partite dal teatro o o da un appartamento vicino. Così come non è possibile stabilire se l'impianto anti incendio del teatro sia scattato.

napoli
