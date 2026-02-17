Incendio Teatro Sannazaro di Napoli: 60 evacuati, 4 ricoverati. Le fiamme hanno divorato tutto in pochi minuti. Indagine della Procura

Ci sono varie complessità che rendono difficile, ancor più del normale, il totale spegnimento delle fiamme divampate martedì 17 febbraio nel Teatro Sannazaro in via Chiaia a Napoli. Il teatro è distrutto, dice dopo il sopralluogo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (che peraltro parla da tecnico, essendo un ingegnere). Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato immediatamente il Centro Coordinamento Soccorsi al quale hanno partecipato l’assessore regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, il direttore della Asl Napoli 1 Centro, Gaetano Gubitosa, il direttore dell’Arpac Dario Mirella, i rappresentanti dei Vigili del fuoco, del Comune di Napoli, dei servizi ABC ed E- Distribuzione oltre alle forze di polizia. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da autoscala e diversi mezzi di soccorso, tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Su richiesta dei Vigili del Fuoco, Enel ha provvisoriamente sospeso l’erogazione dell’energia elettrica nell’area interessata, comunicando che il servizio sarà ripristinato non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. L’Arpac sta collocando una centralina per il rilevamento dei fumi nell’aria. La Protezione civile comunale si sta recando sul posto per dare assistenza. La situazione è attentamente monitorata.

Le fiamme hanno raggiunto anche 22 unità abitative adiacenti, prontamente sgomberate. In totale sono state evacuate circa 60 persone. Dal punto di vista sanitario, 4 persone sono state trattate in loco e altre 4 trasportati presso gli ospedali Vecchio Pellegrini e Fatebenefratelli di Napoli per accertamenti per intossicazione da fumo. Non si registrano feriti.

L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli. Foto Enrico Pennella / Facebook

«Le fiamme dentro il teatro Sannazaro di Napoli sono state domate, anche se c'è qualche brace che permane, ma non è così per alcuni appartamenti nell'edificio accanto» aggiorna il comandante dei Vigili del fuoco Giuseppe Paduano. Paduano conferma il crollo della cupola su parte della platea, spiegando che il teatro è tutto imploso all'interno della platea. Le fiamme hanno divorato tutto in pochi minuti.

Quando sono arrivati i pompieri, spiega Paduano «ci siamo resi conto che la situazione era già compromessa». L’intervento dei Vigili del fuoco risulta particolarmente difficile a causa della complessità edilizia dello stabile, articolato in corridoi che collegano il Teatro con gli edifici adiacenti. Sono in corso le operazioni di spegnimento dei focolai che interessano ancora il Teatro e gli appartamenti limitrofi. La natura del rogo è accidentale, questa è l'ipotesi, sarà aperta una inchiesta dalla magistratura napoletana con l'ipotesi di reato di incendio colposo a carico di ignoti. Si tratta di un reato che si configura quando un incendio viene cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa). Stamattina sul posto si è recato il procuratore aggiunto Antonio Ricci. Il fascicolo è invece stato affidato al sostituto procuratore Mario Canale.