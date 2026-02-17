Incendio al teatro Sannazaro di Napoli, il sindaco Manfredi: “Faremo di tutto per ricostruire”

L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli. Foto Enrico Pennella / Facebook

Il teatro Sannazaro di Napoli "è completamente distrutto". Lo dice ai cronisti presenti sul posto il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi, accorso sul posto dopo che l'incendio, che ha avvolto lo storico teatro partenopeo di via Chiaia questa notte, era stato domato dai vigili del fuoco. "Faremo di tutto per aiutare la famiglia a ricostruirlo. Ho sentito già il presidente della Regione Roberto Fico e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, ci sarà la massima cooperazione istituzionale per restituire il teatro alla città. Ci sono stati danni anche ad alcuni appartamenti perché il teatro è inserito all'interno di un fabbricato", ha aggiunto ancora il primo cittadino, spiegando che "sono danni importanti". Sulle cause però non si sbilancia: "Ci dicono i vigili del fuoco che si tratta di una causa accidentale, ma è ancora troppo presto per saperlo", ha concluso Gaetano Manfredi.

Anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha spiegato ai cronisti presenti: "Napoli non può privarsi di un serbatoio culturale che ha accompagnato dal 1850 in poi la storia più bella di Napoli". E aggiunge: sono 15 le famiglie sgomberate, per un totale di circa 60-70 persone. Intanto, sul posto tantissimi residenti sono accorsi sul posto per assistere alla messa in sicurezza di ciò che rimane della "Bomboniera di Chiaia", come veniva chiamato il Teatro Sannazaro. Nelle prossime ore, sarà anche necessario staccare corrente e acqua ad un centinaio di residenti per consentire la messa in sicurezza e i rilievi sul posto. "Il teatro non c'è più, è tutto bruciato. Quando siamo arrivati", ha spiegato Giuseppe Paduano, comandante dei Vigili del fuoco di Napoli, "c'era già una situazione abbastanza compromessa. Tutta la parte della scena è bruciata, il teatro è completamente danneggiato. Ora spegniamo tutto e cerchiamo per quello che è possibile di far tornare tutto alla normalità. Poi vedremo dopo".

Le istituzioni pronte a collaborare per ricostruire il Sannazaro distrutto dalle fiamme

"Il rogo del teatro Sannazaro", fa sapere il presidente Roberto Fico in una nota, "ci addolora e lascia sgomenti. Un pezzo della storia e dell’identità di Napoli che brucia è una ferita per tutti. Vogliamo esprimere profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, alla proprietaria e direttrice artistica del Teatro, Lara Sansone, e a tutte le maestranze del Sannazaro. Insieme al Comune di Napoli faremo di tutto per restituire il teatro alla città". Anche l'assessore alla Cultura della Regione Campania Nini Cutaia ha aggiunto: "Seguiamo con grande attenzione l’evolversi della situazione che vede i Vigili del Fuoco, cui va un sentito ringraziamento, impegnati da ore per domare le fiamme. Vicinanza a tutte le persone toccate da questo doloroso evento, con la speranza che i danni alla salute e alle cose non siano gravi".

"Esprimo la mia più profonda solidarietà al mio amico sindaco Gaetano Manfredi e a tutta la città di Napoli per l'incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro, un evento drammatico che colpisce un simbolo della cultura e della bellezza cittadina. In questo momento difficile Roma è vicina a Napoli con affetto e solidarietà". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota. Anche Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, ha fatto sapere: "Seguo con attenzione quanto successo nella notte a Napoli, con l'incendio dello storico teatro Sannazaro a Chiaia. La mia vicinanza a tutte le persone colpite da questo dramma e un grazie di cuore ai Vigili del fuoco impegnati nel spegnere le fiamme. A tutti i napoletani che vivono nelle vicinanze, state al riparo e ascoltate le indicazioni dei soccorritori".

"Io ci sono, sin da subito. Sono pronto a partecipare, organizzare e sostenere iniziative, letture, incontri e spettacoli il cui ricavato possa contribuire alla ricostruzione immediata del Teatro Sannazaro", fa sapere in un post sui social lo scrittore Maurizio De Giovanni, "Vorrei che tutta la città si mobilitasse a tale scopo: istituzioni, artisti, politici, cittadini. La Cultura è interesse di tutti e il Sannazaro ne è la sua casa. La casa di tutti noi. Rialziamo il sipario".

“L’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro è una profonda ferita, oltre che per l’arte e la cultura, per Napoli e per l’intera comunità partenopea", aggiunge Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania, in una nota stampa, "Ringraziamo i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e tutti gli operatori che hanno prestato soccorso e che con il loro rapido intervento hanno messo in sicurezza l’area e fornito assistenza alle persone rimaste intossicate dai fumi del rogo. Confidiamo nelle indagini degli inquirenti per far piena luce sulle cause dell'incendio. Se dovesse essere confermata la pista dolosa ci troveremmo davanti a un episodio inquietante e di una gravità assoluta con pochi precedenti nella storia della città".