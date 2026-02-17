Incendio al teatro Sannazzaro di Napoli, cupola in fiamme e vigili del fuoco a lavoro

L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli (foto da Facebook)

Un incendio è esploso questa mattina, martedì 17 febbraio, al teatro Sannazaro di Napoli, nella zona di via Chiaia. L'allarme è partito da alcuni residenti, che avrebbero visto fiamme molto alte anche dalle strade vicine. Sul posto, da un edificio attiguo, stanno lavorando diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo, con il supporto della polizia. L'ipotesi, al momento, è che si sia verificato un corto circuito e che l'incendio si sia rapidamente propagato nell'area della cupola dello storico teatro, arrivando a interessare gran parte della struttura e anche un edificio adiacente.

I vigili del fuoco e la polizia intervenuti per l’incendio del teatro Sannazaro (foto di Fanpage.it)

Anche Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro, è arrivata al teatro per assistere alle operazioni di spegnimento del rogo. Stando a quanto appreso finora, l'incendio sarebbe divampato all'alba nello stabile di via Chiaia al cui pianoterra si trova il Sannazaro e si sarebbe esteso alla cupola. Parte di questa, non visibile dalla strada, sarebbe poi crollata sopra la platea. Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate a causa dei fumi sprigionati dalle fiamme e sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.