Napoli, in via San Gregorio Armeno c’è la Festa di San Gaetano con musica e balli lunedì 7 agosto

Nella storica via dei presepi di Napoli, San Gregorio Armeno, arriva la Festa di San Gaetano lunedì 7 agosto, con musica, balli e braciata. L'evento è organizzato dalle storiche botteghe presepiali di San Gregorio Armeno ed è aperto a tutti. San Gaetano, al secolo Gaetano Thiene, secondo la tradizione, ha dato un grande contributo alla creazione del presepe napoletano seicentesco ed è per questo particolarmente venerato dai maestri pastorai di San Gregorio Armeno.

Lunedì 7 agosto, alle ore 17,00, partiranno le celebrazioni per la Festa di San Gaetano. "Ci sarà la benedizione dell'edicola dedicata al Santo – spiega Vincenzo Capuano, presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno – situata in via San Gregorio Armeno; successivamente, ci sarà la benedizione dell'opera artistica dedicata al Santo, per poi continuare la serata con i festeggiamenti all'interno del Palazzo al numero 28, sede dell'associazione Le Botteghe San Gregorio Armeno, più precisamente alla Bottega fratelli Capuano, con musica, braciata di carne e vino per tutti i presenti (turisti e locali). All'evento interverranno l'artista Piermacchiè, diversi gruppi di canti e balli popolari, ci saranno molte altre sorprese".

"San Gaetano e la tradizione presepiale"

"San Gaetano – prosegue Capuano – arricchì la rappresentazione presepiale con personaggi che appartenevano al mondo antico e all’epoca contemporanea, senza cadere in possibili anacronismi. In tal modo, il Santo diede vita a quella che sarebbe rimasta una delle principali caratteristiche del Presepio di oggi di San Gregorio Armeno. Una storia ed un patrimonio culturale che va difeso e raccontato ai più".