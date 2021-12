Napoli, in scooter tra i tavolini rubano l’albero di Natale del bar davanti ai clienti Vittima una caffetteria nei pressi dell’Accademia di Belle Arti. L’alberello ritrovato poco distante, il titolare: “Lo rimetteremo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Due teppisti piombano in scooter tra i tavolini di una caffetteria nei pressi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove sono seduti alcuni clienti a consumare, e in un lampo rubano l'albero di Natale e fuggono via, trascinandolo sul marciapiedi. Succede in pieno centro storico. Il furto viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale e pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che commenta: "Che vergogna". L'alberello è stato poi ritrovato dai proprietari nei pressi dei porticati della Galleria Principe, all'altezza del Museo Archeologico.

Il raid è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 10 dicembre, attorno alle ore 19. Vittima il Caffè Belle Arti di via Micco Spadaro, nei pressi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, e del Teatro Bellini, a due passi dalla centralissima piazza Dante. Furti di alberi di Natale sono sempre più frequenti in città. Era già accaduto alcuni giorni fa anche a Posillipo e ai Colli Aminei, dove erano stati rubati degli alberi di Natale sempre ai danni di attività commerciali private che avevano voluto regalare un sorriso ai loro clienti, allestendo le decorazioni natalizie e installando anche dei piccoli alberelli.

"Troppi furti di alberi di Natale"

“Continua senza sosta la vergognosa e criminale usanza di rubare gli alberi di Natale – commenta il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli – Nessun quartiere di Napoli è al riparo dall’inciviltà di questi teppistelli. Dopo l’episodio, denunciato proprio ieri, del furto dell’albero natalizio a Posillipo in piazza San Luigi, sono giunte nuove segnalazioni con video e foto di furti. A Capodimonte, al corso Amedeo di Savoia, è durato solo otto ore l’albero donato da un commerciante che avrebbe dovuto essere addobbato dai bambini del quartiere. Resta solamente il ceppo tagliato nel vaso”.

“Tanta la delusione nel quartiere – prosegue Borrelli – che non è nuovo a questi episodi poiché già lo scorso anno, come testimonia il consigliere di Europa Verde della III Municipalità Carlo Restaino, era già accaduto un paio di volte. Inquietante quanto accaduto nell’isola pedonale antistante l’Accademia di Belle Arti dove in due in sella a uno scooter sono saliti a tutta velocità rubando al volo un pino norvegese addobbato dal gestore di un bar e posizionato proprio vicino al gazebo. Serve la massima attenzione da parte delle forze dell’ordine contro questi fenomeni che rischiano di diventare una moda tanto incivile quanto pericolosa. Trascinare alberi lungo strade e marciapiedi a tutta velocità, oltre a essere un gesto schifoso, vuol dire mettere in pericolo l’incolumità di tante persone”.

“Albero ritrovato, lo rimetteremo”

“Avevamo deciso di acquistare e addobbare un pino norvegese come simbolo natalizio – ha raccontato Emanuele Barone, titolare del Caffè Belle Arti – quando dopo soli due giorni in due in sella a uno scooter lo hanno rubato correndo all’impazzata nell’isola pedonale. Un luogo frequentato abitualmente da tanti bambini e studenti. Per fortuna non è accaduto nulla di grave. Ho provato a inseguire questi ragazzi e finalmente abbiamo ritrovato il nostro albero, seppur in cattive condizioni, all’altezza dei porticati del Museo. Era nascosto e sicuramente lo sarebbero andati a riprendere. Invece ci penseremo noi a riposizionarlo dov’era perché non vogliamo darla vinta a questi teppisti”.