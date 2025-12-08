Napoli, il sindaco Manfredi: “Vogliamo ridurre l’accesso delle auto in centro”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato che, uno degli obiettivi dell’amministrazione, è quello di ridurre l’accesso delle auto nel centro città, per ridurre di conseguenza il traffico.

Ridurre l'accesso delle auto nel centro di Napoli per ridurre il traffico: questo uno degli obiettivi, per il prossimo futuro, dell'amministrazione comunale. A dichiararlo è stato proprio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto oggi in piazza del Gesù per le celebrazioni dell'Immacolata: "Il nostro obiettivo è di ridurre il traffico nel centro e l'accesso delle auto. È un percorso progressivo che faremo man mano che l'efficientamento del trasporto pubblico va avanti come si sta realizzando" ha dichiarato il primo cittadino partenopeo, commentando anche la grande affluenza di turisti registrata in città in questo lungo weekend che dà ufficialmente inizio alle festività natalizie.

"La linea 6 ha registrato un grande risultato con un enorme numero di utenti, progressivamente ci avviciniamo alla possibilità di cominciare a chiudere una parte del centro storico lavorando sui parcheggi di prossimità e fare in modo che ci siano meno macchine nel centro" ha dichiarato ancora il sindaco Manfredi, commentando il primo weekend in cui, a Napoli, si è sperimentato il prolungamento di orario non soltanto della Linea 1, ma anche della Linea 6 della metropolitana cittadina.

"In ogni cosa che facciamo cerchiamo sempre di mantenere un equilibrio fra gli eventi, che sono un fattore di attrazione importante – ha concluso il primo cittadino – e la necessità di garantire la vivibilità. E dunque ogni occasione è anche insegnamento per mantenere ciò che ha funzionato correggendo le cause di disagio".