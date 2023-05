Napoli, il Consiglio comunale fa pit-stop: tutti a mangiare la torta dello scudetto Il Consiglio Comunale di Napoli festeggia scudetto con torta Dolce che raffigura il tricolore e con al centro il numero 3.

A cura di Redazione Napoli

Fermi tutti, c'è la torta. Ieri la stretta bouvette del Palazzo Verdi in via Cervantes, il luogo in cui, negli anni Duemila fu trasferito il Consiglio comunale di Napoli, non senza polemiche per il passaggio dalla sala dei Baroni al Maschio Angioino alla piccole salette di oggi, era piena. Il pasticcere Sirica di San Giorgio a Cremano, ha posato sul tavolo scuro una spettacolare torta tricolore col 3 al centro, omaggio allo scudetto del Napoli. E così consiglieri, addetti comunali e giunta si sono fermati un quarto d'orta per il festeggiamento.

L'iniziativa è stata promossa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su proposta della vicepresidente Flavia Sorrentino. Al taglio della torta hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi, la presidente del Consiglio, Enza Amato, la vicepresidente Flavia Sorrentino, e il maestro pasticcere. È proprio Sorrentino a spiegare: