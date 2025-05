Napoli, il cane dipinto di azzurro scatena la rabbia in Rete

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

La foto del cane dipinto di azzurro pubblicata dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs)

"Un cane dipinto di azzurro a piazza Garibaldi". A denunciarlo è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato la foto sui suoi canali social (Facebook e Instagram) oggi, con la città di Napoli piena di tifosi per la partita con il Cagliari delle 20,45 allo Stadio Maradona che potrebbe decretare la vittoria dello scudetto. L'immagine del povero animale imbrattato con la vernice spray è diventata subito virale. Tantissimi i commenti negativi da parte degli utenti, per il maltrattamento avvenuto nei confronti del povero animale. La foto è stata ripresa anche dal maestro pizzaiolo Gino Sorbillo, che ne ha criticato il contenuto. Nel pomeriggio, i carabinieri erano intervenuti a Forcella, al centro storico di Napoli per sequestrare un asino nascosto tra i vicoli da far sfilare probabilmente in serata nel caso di eventuali festeggiamenti.

Borrelli (Avs): "Animali sfruttati è barbarie"

Sulla vicenda è intervenuto il deputato ambientalista Francesco Emilio Borrelli (Avs), che denuncia: "Sfruttare gli animali e addobbarli per la festa dello scudetto è una barbarie".

E' stato salvato l'asino che stasera doveva essere usato e sfruttato per stare in mezzo alla bolgia. Magari colorato di azzurro come accadde due anni fa. Si trattava palesemente di maltrattamento di animali. L'animale è stato sequestrato ed è stato segnalato il proprietario.

Un cane invece è stato segnalato a Piazza Garibaldi completamente colorato di azzurro. Il padrone è stato segnalato alle autorità.

"Si tratta di vere e proprie barbarie che non hanno a che vedere con lo sport e con il tifo. Chi molesta o maltratta gli animali va punito sempre severamente."

Tantissimi i commenti negativi alla foto del cane colorato di azzurro: "Nooo povera creatura", "Maledetti", "Allucinante povero cane che gentaglia!", "Ma povero cane. Ma che razza di bestie ci sono a Napoli senza cervello", "Hanno ripiegato su un povero cane visto che l' asino è stato sequestrato….", "Spero che la protezione animali intervenga", "Povero cane… non dovrebbero aver diritto ad averne uno ste bestie", "Vorrei sapere sto’cane che ha fatto di male x meritare questo scempio?", "Ma perché non si pittano loro stessi? perché devono mettere in mezzo gli animali? Boooh". Questo il tenore dei commenti.

Nel pomeriggio l'asino sequestrato a Forcella

A Napoli si attende l'esito della partita di stasera. La città è stata agghindata con i festoni azzurri e le bandiere. Qualcuno, però, ha decisamente esagerato, "addobbando" un asino con i colori della squadra di calcio. Una tentazione che qualcuno deve aver trovato irresistibile, dato che ‘o ciuccio, come in napoletano viene chiamato l'asino, è anche la storica mascotte della società azzurra.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri durante un servizio a largo raggio proprio in vista dei festeggiamenti previsti per questa sera: i militari dell'Arma della compagnia Stella, insieme a quelli del Nucleo Forestale e ai veterinari dell'Asl Napoli 1 Centro sono intervenuti in uno stabile abbandonato in piazza Crocelle ai Mannesi, a Forcella, nel cuore del capoluogo campano; qui, hanno trovato l'asino, che presentava sul capo dei nastri azzurri e bianchi, colori sociali del Napoli. L'animale, recuperato e preso in carico da personale specializzato, è stato portato in una località più consona.