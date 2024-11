video suggerito

Napoli, i vigili salvano un altro pappagallino spennato per far divertire i turisti, lasciato senza cibo né acqua Durante controlli al centro storico di Napoli, gli agenti della Polizia Locale hanno salvato un pappagallino, detenuto illegalmente e in condizioni precarie: il proprietario è stato denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un altro pappagallino spennato vivo, privato sia del cibo che dell'acqua, soltanto per far divertire i turisti è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale nel cuore di Napoli; già nei giorni scorsi, infatti, i vigili urbani avevano salvato un volatile, utilizzato per gli stessi scopi e tenuto nelle stesse condizioni.

Nella fattispecie, gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata sono intervenuti in piazza del Gesù, in pieno centro storico, dove hanno salvato un pappagallino detenuto illegalmente, privato delle penne remiganti, senza cibo né acqua, che era utilizzato dal proprietario per scopo di lucro. Il volatile è stato pertanto affidato al presidio veterinario del Frullone, mentre il proprietario è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animale e ha ricevuto una multa di 1.200 euro.

La Polizia Locale di Napoli ha anche operato controlli contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in molti quartieri della città: a Chiaia, Fuorigrotta, San Ferdinando, San Giuseppe e Vicaria. L'Unità Operativa Motociclisti-GIT ha presidiato alcune delle strade principali, tra cui piazzale Tecchio, via Orazio e via dell’Incoronata. Durante l'attività, cinque parcheggiatori abusivi – di cui uno recidivo – sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria.