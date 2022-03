Napoli, fugge di notte dall’ospedale e minaccia l’ex di morte, poi fa a pugni coi carabinieri: preso Arrestato per atti persecutori un 48enne di Pianura. Ha minacciato la ex compagna di morte ed aggredito i carabinieri giunti a soccorrerla.

A cura di Pierluigi Frattasi

Esce a notte fonda dall'ospedale dove era finito dopo essersi drogato e va a casa della ex compagna di 38 anni per minacciarla di morte. Ma qui ad attenderlo trova i carabinieri, che aggredisce a calci e pugni, mentre continua ad inveire contro la donna. I militari dell'Arma però sono riusciti a bloccare l'uomo, un 48enne tossicodipendente già noto alle forze dell’ordine, non senza difficoltà, e ad arrestarlo. Ora è stato trasferito in carcere ed ora è in attesa di giudizio. L'aggressione è accaduta in via vicinale San Donato, nel quartiere di Pianura, nell'area nord di Napoli. Sul posto i carabinieri della stazione di Pianura e della compagnia di Bagnoli,

La donna aveva denunciato violenze continue

La donna ha 38 anni e ha raccontato ai Carabinieri i soprusi subìti dall’ex compagno che non voleva accettare la fine della loro relazione. L’uomo, 48enne, secondo le prime ricostruzioni, pochi minuti prima era stato sotto casa. L’aveva citofonata e minacciata di morte. Era poi tornato e le aveva citofonato ancora con altre minacce di morte. Poi si era allontanato. La donna, spaventata dall'accaduto, a quel punto ha contattato i carabinieri, che però, giunti sul posto, non hanno trovato il 48enne. Quest'ultimo, si è poi scoperto, era a casa della madre, al Parco Verde di Caivano.

Qui, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, era stato colpito da una crisi dovuta all’effetto delle droghe assunte. I medici del 118 lo hanno quindi trasferito all’ospedale “Fatebenefratelli” per le cure del caso. Ma il 48enne a notte fonda è uscito dall'ospedale, dirigendosi ancora a casa della ex compagna. Lì però, questa volta, ha trovato i Carabinieri ad aspettarlo. Il 48enne a questo punto ha aggredito a calci e pugni i militati dell'Arma, continuando a minacciare la donna che era poco distante. Alla fine i militari sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo per atti persecutori. I Carabinieri se la caveranno con qualche giorno di riposo medico a causa delle lesioni riportate durante la colluttazione.