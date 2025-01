video suggerito

Napoli, Ferrari parcheggiata sulle strisce pedonali davanti alla scuola: gli studenti faticano ad attraversare L'auto di grossa cilindrata è parcheggiata di traverso sulle strisce pedonali, proprio davanti all'Istituto Augusto Righi a Fuorigrotta: gli studenti, all'uscita da scuola, fanno fatica ad attraversare.

A cura di Valerio Papadia

Non è passata di certo inosservata la Ferrari rossa fiammante, come si conviene, parcheggiata a Fuorigrotta, quartiere alla periferia occidentale di Napoli. Non soltanto perché non accade proprio tutti i giorni di imbattersi in una Ferrari mentre si passeggia per strada, ma soprattutto perché l'auto di grossa cilindrata era parcheggiata di traverso sulle strisce pedonali. È accaduto, come detto, a Fuorigrotta, precisamente all'esterno della scuola Augusto Righi, Istituto Tecnico Industriale che sorge in viale John Fitzgerald Kennedy, come si evince da un video, pubblicato sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, in cui si notano gli studenti, appena usciti da scuola, che fanno fatica ad attraversare la strada proprio per la presenza dell'auto di lusso sulle strisce pedonali.

"Borrelli che vergogna lasciare l'auto sulle strisce dell'attraversamento scuola Augusto Righi. Lei ha ragione su tutto" il commento di chi ha girato il video e lo ha poi segnalato al deputato. Dal canto suo, Borrelli ha commentato ironicamente, con un appellativo che è il marchio di fabbrica delle sue battaglie: "Cialtrone con il macchinone" ha scritto a corredo del video il deputato.