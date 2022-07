Napoli Est, tornano le bombe di camorra: esplosione nella notte contro un garage a Barra Alle prime luci di oggi l’esplosione di una bomba carta ha danneggiato la saracinesca di un garage privato a Barra, periferia orientale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli, negli ultimi giorni, sono tornate ad esplodere le bombe: dopo l'ordigno piazzato all'esterno della pescheria di Peppe Di Napoli, imprenditore molto noto sui social network, a Pianura, periferia occidentale della città, alle prime luci di oggi, lunedì 18 luglio, un'altra bomba è esplosa sul versante opposto del capoluogo campano, a Barra, quartiere nella zona Est di Napoli. Intorno alle 5 di oggi, i carabinieri della stazione di Ponticelli, sono infatti intervenuti in corso Sirena, all'altezza del civico 115, per l'esplosione di una bomba carta: la deflagrazione ha danneggiato la saracinesca di un garage privato. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Barra: ai militari dell'Arma il compito di risalire agli eventuali responsabili e di chiarire le motivazioni dietro l'esplosione della bomba carta.

Torna la paura a Napoli Est

A distanza di mesi dall'escalation di violenza che ha colpito la zona orientale di Napoli, torna dunque la paura. Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, infatti, sono stati numerosi gli episodi di esplosioni che si sono verificati tra Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio: spesso, ad essere colpiti sono stati esercizi commerciali.

A Ponticelli un'auto distrutta da un incendio

Sempre alle prime luci di questo nuovo giorno, intorno alle 2.30 di oggi, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Camillo De Meis, al numero 27: qui, i militari dell'Arma hanno rinvenuto un'automobile, una Fiat Panda, quasi completamente carbonizzata da un incendio. Ai militari dell'Arma spetta ora il compito di risalire alle cause dell'incendio che ha distrutto la vettura: al momento, non si esclude nessuna ipotesi.