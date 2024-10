video suggerito

Napoli, esplode power bank del cellulare a scuola: 7 studenti intossicati, 2 al pronto soccorso L’episodio al Liceo Statale Vittorini dell’Arenella. Il powerbank è esploso, incendiando uno zainetto. Sul posto il 118. La preside a Fanpage.it: “Nessun ferito grave” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

210 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Esplode il power bank per ricaricare il cellulare in classe in una scuola superiore a Napoli: 7 studenti intossicati, dei quali due, più gravi, al Pronto Soccorso. Sul posto il personale del 118 con le bombole per l'intossicazione da fumo. L'aula è stata immediatamente evacuata in via precauzionale. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, è accaduto venerdì scorso, 4 ottobre 2024, presso il Liceo Statale "Elio Vittorini", importante istituto scientifico e linguistico del quartiere Arenella di Napoli.

Esplode il powerbank dello smartphone in classe, lo zaino si incendia

Il powerbank, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe stato all'interno di uno zainetto di plastica di una studentessa. Il dispositivo, utilizzato per ricaricare lo smartphone anche senza una presa dell'elettricità, sarebbe esploso improvvisamente. Un botto forte, dopo il quale si sarebbero sprigionate delle fiamme che hanno incendiato lo zainetto. La combustione della plastica ha probabilmente prodotto dei fumi tossici che si sono sparsi nell'aria. Alcuni studenti sono rimasti intossicati. L'aula è stata immediatamente evacuata. È stato contattato il 118 dalla scuola, che è arrivato immediatamente.

La Preside a Fanpage.it: "Caso raro, siamo subito intervenuti"

La dirigente scolastica del Liceo "Vittorini", Donatella Mascagna, contattata da Fanpage.it, spiega:

"Si è trattato di un guasto al powerbank di un telefonino contenuto in uno zaino. L'intossicazione da fumo è stata provocata probabilmente dal fatto che questo dispositivo ha preso fuoco, si è incendiato all'improvviso, cosa rara ma che sembra possa capitare, all'interno di uno zaino di plastica. Questo ha generato dei fumi di plastica che qualche ragazzino ha inalato. Ma sono stati subito fatti evacuare, è stato chiamato il 118 per precauzione. Nell'episodio sono rimasti intossicati 7 ragazzini, dei quali 2 sono andati al Pronto Soccorso".

Prenderà provvedimenti?

Non posso prenderli. Non possiamo dire ai ragazzi ‘non portate i powerbank negli zaini'. Ma sicuramente è una cosa che tutta la scolaresca dovrebbe sapere, che è un pericolo che si può correre, come può accadere anche per le batterie dei cellulari, oltre con i powerbank. È stata una cosa del tutto casuale.