Le elezioni amministrative a Napoli si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre prossimi: è ufficiale. Le comunali per il rinnovo del Consiglio e la scelta del nuovo sindaco che si sarebbero dovute tenere questa primavera sono state rinviate in autunno. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, presieduto da Mario Draghi, che ha approvato oggi il decreto legge del ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Assieme a Napoli, saranno chiamate al voto per i rinnovi dei rispettivi consigli comunali anche Salerno, Caserta e Benevento. Slittano a dopo l'estate anche le elezioni regionali in Calabria, già fissate per l'11 aprile prossimo, dove è candidato alla carica di governatore il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, e le elezioni suppletive nel collegio di Siena alla Camera. Successivamente, sarà indicata anche la data precisa delle elezioni amministrative, che potrebbe quindi essere una delle seguenti: domenica 19 – lunedì 20 settembre (in questo caso a Napoli coinciderebbe con la festa di San Gennaro), 26-27 settembre, 3-4 ottobre, 10-11 ottobre, quest'ultima l'ipotesi più accreditata.

I partiti e i movimenti politici avranno così a disposizione tutta l'estate per stabilire eventuali alleanze e presentare i propri candidati a sindaco. Al momento sono in corsa per la carica di primo cittadino Alessandra Clemente, assessore alla Sicurezza della giunta De Magistris, la prima a sciogliere le riserve, l'ex sindaco del Rinascimento napoletano Antonio Bassolino, che corre come espressione della società civile, e l'avvocato penalista Sergio Rastrelli, figlio dell'ex governatore della Campania Antonio. Sullo sfondo si rincorrono i rumors sulle possibili candidature del pm anticamorra Catello Maresca e dell'ex ministro dello Sport del M5S Vincenzo Spadafora, originario, come Bassolino, di Afragola.

A Napoli l'amministrazione del sindaco Luigi De Magistris, quindi, durerà un po' più a lungo del previsto, visto che 5 anni fa, nel 2016, si tennero il 5 giugno. Il motivo dello slittamento è legato alla pandemia del Coronavirus, così come avvenuto anche lo scorso anno con le elezioni regionali che sono state rinviate alla fine di settembre, dove ha ottenuto la vittoria il governatore Vincenzo De Luca. Difficile andare al voto in questa fase delicata della pandemia, con i vaccini che procedono a rilento, e una eventuale nuova chiusura delle scuole sede di seggio elettorale.