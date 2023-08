Napoli, due violenti incidenti stradali a Posillipo e Vomero: 23 enne rischia la vita, grave 42enne Schianto moto contro un’auto in sosta a viale Virgilio: gravissimo 23 enne. Al Vomero scontro tra auto e scooter: grave un 42enne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente a viale Virgilio

Due violenti incidenti stradali nel weekend a Napoli con due persone ferite gravemente. Tra questi, un giovane di 23 anni che rischia la vita, ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Antonio Cardarelli. Entrambi gli incidenti stradali sono avvenuti nella notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto scorsi, nei quartieri di Posillipo e del Vomero, e hanno visto coinvolti in entrambi i casi dei motoveicoli. Sulle due vicende sono aperte le indagini degli agenti della Polizia Locale del Reparto Infortunistica Stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano. In entrambi i casi i veicoli incidentati sono stati sequestrati e sono stati disposti i test tossicologici per i conducenti.

Schianto a Posillipo, 23 enne rischia la vita

L'incidente più grave è avvenuto sabato sera, 19 agosto, attorno alle ore 23,15, in viale Virgilio a Posillipo. Qui, secondo le prime ricostruzioni, una moto di grossa cilindrata Triumph Street Triple, condotta da un 23enne, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo e si è schiantata su una Audi A1, che era ferma in sosta. Il 23enne è stato ricoverato in pericolo di vita al Cardarelli. Un passeggero che viaggiava con lui ha riportato lesioni non gravi.

Incidente sulla perimetrale Pianura–Vomero

Incidente sulla Perimetrale del Vomero, grave 42enne

L'altro incidente è avvenuto poco prima, attorno alle ore 21,30, sull'asse viario della Perimetrale Pianura-Vomero. Qui, per motivi ancora da accertare, un'autovettura Skoda Octavia, condotta da un 38enne, si sarebbe scontrata con uno scooter Honda Sh 350, condotto da un 42enne. Quest'ultimo ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Vomero.