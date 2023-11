Napoli, due poliziotti accoltellati alla Stazione Centrale di piazza Garibaldi: preso l’aggressore Due poliziotti della Polfer aggrediti a coltellate da un uomo alla Stazione Centrale. Feriti, sono stati portato al Pellegrini. Bloccato l’aggressore.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Aggredisce due poliziotti della Polizia di Stato Ferroviaria e li accoltella, pugnalandoli a spalle e mani. Uno dei due agenti, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ha riportato ferite al dito della mano destra e una lussazione al ginocchio destro. L'altro è stato colpito da una coltellata alla spalla. Entrambi sono stati subito soccorsi dai colleghi e trasportati all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca per le cure mediche del caso e sono stati dimessi uno con 7 giorni, l'altro con 10 giorni di prognosi per la guarigione. Per fortuna nessuno dei due agenti è rimasto ferito gravemente e non corrono pericolo di vita.

Assale due agenti Polfer armato di coltello

È accaduto ieri sera alla Stazione Centrale di piazza Garibaldi a Napoli, attorno alle 19,35. Il responsabile dell'aggressione, i cui motivi al momento non sono ancora chiari, avrebbe anche tentato di fuggire all'esterno della stazione ferroviaria, dove, però, anche con l'ausilio di una volante è stato fermato. L'aggressore è stato, quindi, identificato. Si tratta di in extracomunitario di origine gambiana. L'uomo è stato condotto negli uffici della polizia, ma nelle prossime ore potrebbero scattare per lui gli arresti per lesioni ai danni dei due poliziotti.

La scorsa settimana ragazza aggredita con una catena

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che si registra, purtroppo, negli ultimi giorni nella zona di piazza Garibaldi. Giovedì scorso, infatti, una studentessa di 16 anni è rimasta vittima di una rapina mentre si trovava in pieno giorno alla fermata del bus sul lato della statua di Garibaldi. La giovane stava aspettando il pullman, quando è stata avvicinata da un uomo extracomunitario che l'ha minacciata scagliando violentemente una catena e poi l'ha rapinata del cellulare, prima di darsi alla fuga. L'aggressione è avvenuta attorno alle ore 14. I familiari della vittima hanno sporto denuncia. Purtroppo, l'area della Stazione Centrale negli ultimi tempi sta vivendo un'escalation di violenza. Da più parti, comitati e cittadini chiedono alle istituzioni di intervenire, potenziando la vigilanza nella piazza.