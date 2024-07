video suggerito

Cibo in pessime condizioni e droga: controlli con 200 agenti a piazza Garibaldi, raffica di multe e denunce Vasta operazione interforze andata in scena a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe, che ha visto l'impiego di 200 agenti tra polizia, carabinieri e finanza.

A cura di Valerio Papadia

Nella mattinata di oggi, giovedì 4 luglio, una vasta operazione è andata in scena a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe la Stazione Centrale di Napoli: i controlli hanno visto l'impiego di 200 agenti tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza. Nel corso dell'operazione, sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza alimentare, sostanze stupefacenti e al Codice della Strada, che hanno portato a denunce, multe e sequestri.

Nella fattispecie, gli agenti hanno controllato diversi esercizi commerciali: per uno di questi è stata disposta la sospensione immediata dell'attività a causa di irregolarità igieniche riscontrate nel laboratorio e assenza di documentazione di autocontrollo; sono stati sequestrati 20 chili di pane privi di etichetta di tracciabilità.

Inoltre, sono state sequestrate ingenti quantità di hashish e marijuana, nonché di sigarette di contrabbando; diverse le persone sanzionate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale; i controlli hanno riguardato anche la verifica di eventuali violazioni al Codice della Strada e, anche in questo caso, sono state elevate sanzioni. Complessivamente, l'importo delle multe ammonta a circa 30mila euro.

L’operazione interforze ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dei commissariati Vicaria e Vasto-Arenaccia, dei cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile, delle U.O.P.I. e della Polizia Scientifica; dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, compagnia Napoli Stella, Nas, Reggimento Campania e Nucleo Radiomobile di Napoli, nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego di Napoli, il Nucleo Pef Napoli, personale del 2^ NOM Napoli, del Gruppo Torre Annunziata e Giugliano in Campania