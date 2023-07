Napoli, dopo il mare verde, la schiuma: sono le alghe che stanno degradando L’assessore al Mare Cosenza: “È alginato di sodio”. L’Arpac a Fanpage.it: “Le alghe sono in fase di degradazione a materiale inorganico”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Edoardo Cosenza

Grandi chiazze bianche nel mare di Napoli, oggi, venerdì 14 luglio scorso. Secondo gli esperti dell'Arpac, sentiti da Fanpage.it, la schiuma sarebbe legata al ciclo di vita finale delle alghe, la cui presenza nelle acque del Lungomare partenopeo negli scorsi giorni ha determinato la particolare colorazione verde del mare. "Le alghe sono in fase di degradazione a materiale inorganico – spiegano dall'Arpac a Fanpage.it – con una serie di reazioni chimico-fisiche che portano alla formazione di filamenti di mucillagine e tensioattivi naturali che formano schiume se il mare viene rimescolato in superficie tipicamente per passaggio imbarcazioni e navi".

Cosenza: "Le schiume legate alle alghe"

A segnalare la presenza delle schiume bianche al largo di Napoli questa mattina era stato l'assessore con delega al Mare, Edoardo Cosenza:

"Ecco lo strato "denso" di alginato di sodio – scrive in un post su Facebook l'esponente della giunta comunale del sindaco Gaetano Manfredi – Mi dicono che si usa come addensante nei gelati . Le deboli correnti lo portano nelle anse.È il ciclo finale dell’esplosione algale. Sempre esperti mi dicono che fra qualche ora lo strato affonda.ABC mi conferma che sono stati controllati tutti gli impianti fognari dell’area e che sono tutti a regime. Informazione coerente con le rilevazioni ufficiali Arpac che confermano la balneabilità.Insomma, non è bello a vedersi, ma tutto viene controllato e niente crea preoccupazione alle istituzioni di riferimento".

Il mare verde negli scorsi giorni

Arpac a Fanpage.it: "È alginato di sodio"

L'Arpac conferma il fenomeno a Fanpage.it: "L'alginato di sodio è un composto chimico formato dal sale di sodio dell'acido alginico, con formula minima NaC₆H₇O₆. Estratto dalle pareti cellulari delle alghe, ha l'aspetto di una gomma. Ha numerosi utilizzi, sia in campo alimentare sia in campo farmaceutico".